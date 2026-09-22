Los veterinarios coinciden: los gatos de interior están demasiado expuestos al químico “bisfenol A”

Un estudio científico reciente puso el foco sobre los riesgos invisibles que enfrentan los felinos domésticos dentro del hogar. Los veterinarios coinciden en que los gatos que viven exclusivamente en interiores muestran concentraciones significativamente mayores de bisfenol A (BPA) en su pelo en comparación con aquellos que pasan tiempo al aire libre. Este hallazgo sugiere una exposición constante a este compuesto químico, el cual forma parte de una amplia gama de objetos cotidianos.

El bisfenol A, conocido técnicamente como 4,4′-(propano-2,2-diil) difenol, constituye un pilar de la industria desde los años 30. Este químico actúa como plastificante en la fabricación de policarbonato, material que compone hasta el 90% de diversos envases y productos. Su uso global masivo alcanza las 5 mil millones de toneladas anuales. Este químico aparece en botellas, electrodomésticos, equipos electrónicos, muebles, ropa, pinturas y barnices. La estructura del BPA guarda similitud con los estrógenos, por lo que este compuesto opera como un disruptor endocrino que altera la regulación hormonal y la función de órganos vitales en los seres vivos.

Este químico actúa como plastificante en la fabricación de policarbonato Magnific

El equipo de investigación analizó muestras de pelo de 70 gatos sanos, no de raza, con edades entre 1 y 15 años. Todos los ejemplares vivían bajo el cuidado de propietarios, contaban con esterilización y consumían una dieta basada en alimentos comerciales, tanto secos como húmedos. Los resultados mostraron que el 97% de las muestras contenía niveles detectables de BPA. Mientras la mediana general se ubicó en 27,3 pg/mg, los gatos de interior presentaron una mediana de 35,3 pg/mg, frente a los 24,4 pg/mg registrados en los animales con acceso al exterior. Esta disparidad confirma que el entorno interior ofrece una carga contaminante superior debido a la convivencia prolongada con objetos plásticos, alfombras y dispositivos electrónicos. Los autores de la investigación señalaron que los gatos conviven de forma estrecha con los humanos, lo cual incrementa el riesgo de contacto con este químico. Además, alimentos comerciales, juguetes y ciertos productos de cosmética animal actúan como vías adicionales de exposición.

La edad también influyó en los niveles detectados. Los gatos jóvenes, de hasta 2 años, presentaron una mediana de 58,0 pg/mg, un valor superior al de los adultos entre 2 y 6 años, que mostraron 23,2 pg/mg. En los felinos mayores a 6 años, la cifra ascendió a 35,3 pg/mg. Un dato curioso que sorprendió a los especialistas involucrados en el trabajo se dio respecto a la condición corporal. Los gatos con peso normal registraron concentraciones más elevadas que aquellos con obesidad, un resultado difícil de explicar según los científicos, dado que el BPA posee vínculos previos con trastornos metabólicos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sostiene que, bajo los niveles actuales de exposición, el BPA resulta seguro para el consumo, Magnific

La Clínica Mayo, por su parte, explica que este compuesto industrial se emplea desde 1950 en la creación de plásticos y resinas epoxi que recubren latas y tuberías. La entidad médica advierte que pequeñas cantidades de esta sustancia migran hacia los alimentos y líquidos almacenados en envases plásticos. La comunidad científica mantiene su preocupación por los efectos potenciales en etapas vulnerables, tales como la gestación o la niñez, al estudiar posibles impactos en el desarrollo cerebral y la salud cardiovascular.

Pese a esto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sostiene que, bajo los niveles actuales de exposición, el BPA resulta seguro para el consumo, aunque el organismo mantiene una revisión constante de la evidencia científica disponible para actualizar sus conclusiones según el avance de los datos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.