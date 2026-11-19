La imagen del pastor alemán está asociada con la inteligencia. Y es verdad. Aunque la raza surgió a finales del siglo XIX como perros de pastoreo, luego de que el capitán del ejército Max von Stephanitz impulsara la selección de perros resistentes y aptos para trabajar; pero, pronto fueron seleccionados por las fuerzas policiales para operativos de rescate y tareas de asistencia.

“El pastor alemán de trabajo es esfuerzo, inteligencia y disciplina en estado puro”, explica el psicólogo, coach y educador canino español Manuel Balibrea, en un artículo en Radio Mitre de Argentina.

El fundador de Canine-Service, que se especializa en la educación de perros de todas las razas, agrega que el pastor alemán “es un animal diseñado para rendir bajo presión y no fallar nunca. No es solo un perro, es una máquina de trabajo, de obediencia y de instinto”.

El experto en comportamiento animal también explica que “esa potencia” puede ser un problema si no se maneja y canaliza de forma adecuada.

Entre las recomendaciones que da se encuentran los paseos prolongados, los ejercicios de obediencia y los juegos de búsqueda. “Estas propuestas permiten combinar el ejercicio físico con la estimulación mental, dos aspectos fundamentales para mantenerlos activos”, señala.

“El pastor alemán de trabajo es esfuerzo, inteligencia y disciplina en estado puro”, explica el psicólogo, coach y educador canino español Manuel Balibrea Unsplash

¿El comportamiento de un perro depende de la raza?

Por años, esta ha sido una pregunta, casi un mito, que se ha arraigado entre las personas, lo que ha redundado en la estigmatización de los rottweilers y los pit bulls como perros agresivos, o el encasillamiento de razas como los labradores y los golden retrievers en la categoría de ‘super-amistosos’.

Sin embargo, desde 2022 varias investigaciones científicas han ido desmintiendo estas afirmaciones. Un estudio publicado en la revista Science, en la que se analizaron unas 200.000 respuestas de cuestionarios hechos a los dueños de más de 2.000 perros, demostró que suponer que la raza y el carácter están ligados es infundado.

Entre las recomendaciones que da se encuentran los paseos prolongados, los ejercicios de obediencia y los juegos de búsqueda Unsplash

“Mientras la genética juega un rol en la personalidad de cualquier perro, su raza específica no es un buen indicador de dichos rasgos”, según Elinor Karlsson, autora del estudio hecho por la universidad médica UMass Chan, el Instituto Broad y la Universidad de Harvard.

El equipo investigador secuenció el ADN de 2.155 animales mixtos y de raza pura con el fin de encontrar variantes genéticas comunes que podrían predecir su comportamiento y combinaron esta información con las respuestas a entrevistas hechas a 18.385 propietarios de mascotas del Arca de Darwin, una iniciativa de datos abiertos donde los amos describen los rasgos y comportamientos de sus mascotas.

Por Sofía Gómez