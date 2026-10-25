Manuel Manzano, veterinario, explicó qué significa que tu gato frote su cabeza contra tus piernas

Es una escena recurrente en numerosos hogares argentinos: el gato se aproxima, busca la compañía humana y, ante la caricia o el abrazo del dueño, responde con un mordisco rápido. Esta reacción, que suele desconcertar a los tutores, tiene una explicación científica vinculada a la etología felina. Según el veterinario Manuel Manzano, el conflicto nace de una lectura errónea del código corporal del animal.

A pesar de que los gatos conviven con los seres humanos desde hace milenios, conservan impulsos biológicos propios de su naturaleza silvestre. Estos comportamientos marcan las pautas de su interacción diaria con el entorno. Manzano divide el origen de las mordidas en dos pilares biológicos fundamentales: la conducta predatoria y la necesidad de autoprotección. En la vida salvaje, la caza requiere acechar, seguir y atrapar a la presa, fases que culminan con el uso de la boca.

Debido a su tamaño pequeño en el ecosistema, el gato también actúa como presa frente a predadores mayores. Por ese motivo, el animal ataca si percibe un riesgo inminente o si siente una invasión directa a su espacio vital. Este mecanismo de defensa permanece activo incluso en el confort de una casa doméstica.

Según estudios científicos los felinos de color naranja suelen ser los más traviesos de su especie (Foto: FreeP¡CK)

El problema surge en la interacción rutinaria. El veterinario explica que el gesto de frotar las mejillas o la cabeza sobre las piernas del humano no representa una solicitud de masajes, abrazos prolongados ni caricias intensas. Se trata, en realidad, de un saludo social. El gato no concibe al tutor bajo una jerarquía de dominio o subordinación; lo considera un par. Por ello, el roce equivale a una bienvenida respetuosa.

Sin embargo, el error humano frecuente consiste en transformar ese contacto sutil en una sesión invasiva de mimos, tomar al animal en brazos o retenerlo contra su voluntad. Frente a este sobreestímulo, el felino siente una amenaza directa a su seguridad. Sus dientes buscan los dedos en movimiento porque los identifica, en ese instante, como el elemento agresor más cercano al cual debe neutralizar para recuperar su tranquilidad.

La solución requiere contención y observación por parte del dueño. A raíz de esta problemática, el especialista aconseja responder al contacto inicial del animal con un toque leve en la cabeza. Tras ese gesto, el tutor permite que la mascota decida el paso siguiente. Si el felino desea mayor proximidad, lo demuestra con nuevos acercamientos voluntarios.

Según el veterinario, hay que respetar el espacio personal de los felinos ADKISAAC - WIKIMEDIA COMMONS

De lo contrario, elige alejarse para retomar sus actividades cotidianas. Aceptar la autonomía felina resulta vital para alcanzar la armonía en la convivencia doméstica. La clave para evitar ataques sorpresivos reside en interpretar la comunicación de la mascota, controlar los impulsos afectivos desmedidos y respetar los límites que el animal establece en cada intercambio. Así se consolida un vínculo sano, seguro y equilibrado para ambas partes. Los expertos insisten en que la paciencia es el ingrediente principal en este proceso de adaptación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA