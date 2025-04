Pensaron que su perro había quedado ciego, lo llevaron al veterinario y el diagnóstico los dejó asombrados

La historia de Don Luis, un perro de seis años que vive en un refugio de animales, se volvió viral en redes sociales tras protagonizar un curioso malentendido que terminó enterneciendo a miles de personas. Los cuidadores de la Fundación Santas Patitas, donde el animal se encuentra en adopción, comenzaron a sospechar que algo no andaba bien con su salud, ya que el mismo parecía no reaccionar a ningún estímulo visual, como si no pudiera ver.

Ante la posibilidad de que hubiera perdido la vista, lo trasladaron de inmediato al veterinario para una revisión completa. Sin embargo, lo que parecía un cuadro preocupante terminó con un diagnóstico completamente inesperado: Don Luis no era ciego. El veterinario confirmó que su visión estaba en perfectas condiciones, pero lo que realmente sucedía es que el perro, simplemente, decidía ignorar a todos.

La Fundación compartió el video del momento en el que el especialista intenta llamar la atención de la mascota durante la consulta. En las imágenes, el animal parece completamente desinteresado en lo que ocurre a su alrededor, hasta que de repente reacciona de forma espontánea, lo que deja en evidencia que sí puede ver. De esta forma, los médicos determinaron que su estado de salud era perfecto, solo que posee una personalidad fuera de lo común.

Don Luis el perro que ignora a sus cuidadores

“Don Luis no tiene problemas de visión. Solo elige a quién prestarle atención”, escribieron desde la organización, con humor y ternura. El video no tardó en recorrer las redes, donde miles de usuarios se sintieron identificados con la actitud del perro y compartieron experiencias similares con sus propias mascotas.

“Yo llevé a mi perrito cuando era cachorro pensando que era mudo. Resulta que solo era callado”, comentó una usuaria; otro escribió: “Yo lo llevé porque no comía. Le abrieron una lata de carne delante de él y se la zampó en un minuto. 100 euros de risas en consulta”. Actualmente, Don Luis continúa en adopción. Desde la Fundación esperan que esta inesperada popularidad lo ayude a encontrar un hogar definitivo, con una familia que entienda y respete su carácter independiente.

“No es un perro al que le guste llamar la atención, pero tiene mucho amor para dar. Solo necesita que lo acepten tal como es”, señalaron desde la organización. Además de hablar sobre su personalidad desde el refugio, brindaron algunos otros datos sobre su edad, historia de vida, gustos y rutinas. “Nuestro icónico Don Luis busca una familia definitiva. Finalmente, aprendió a hacer todas sus necesidades fuera de la casa y se porta un 7. Es pequeñito con tan solo 12 kilos y 6 años. Muy tranquilo, hogareño y flojo. Fue rescatado de la calle porque aparentemente lo habían atropellado“, relataron.

Don Luis se encuentra desde hace un año esperando una familia que lo adopte (Foto: Instagram @fundacionsantapatitas)

“Al comienzo le costó adaptarse, no le gustaba que le dieran cariño, ni que lo tocaran, gruñía por todo. Pero ahora se convirtió en un perro muy amoroso, hogareño, disfruta de las compañías humanas, que le hagan cariño y que le hablen como bebé. Duerme mucho, come mucho y vive esperando que lo consientan acariciando sus orejitas. No le gusta caminar con correa, ya que se enoja y no camina, pero sí puede acompañar a realizar breves paseos al lado de la persona. Si son muy largos no le gustan. Está vacunado, desparasitado y castrado”, cerraron desde la fundación.

