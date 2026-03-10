Se cumplieron 91 años de la muerte de Hachiko, el perro más fiel del mundo

Más de uno lloró con su historia. Y cómo no, si todos saben que por más explicaciones que alguien le de a un perrito, es muy probable de que este no entienda del todo el significado de la muerte y de que no volverá a ver a “su” persona.

Hachiko es ese perro que en las escuelas japonesas su nombre está presente como un sinónimo de devoción y fidelidad. Y en el mundo occidental está ligado por supuesto a un animalito de la raza akita que por nueve años esperó, en vano, el regreso de su persona en la estación de trenes de Shibuya, en Tokio.

Una estatua de bronce en la estación recuerda la vida del perro. De hecho, la entrada más cercana se le conoce como Hachikō-guchi (Entrada/Salida de Hachikō) y es continuamente visitada por turistas.

La estatua que recuerda a Hachiko

La verdadera historia de Hachiko

Hachiko se popularizó en el occidente por la película “Siempre a tu lado”, del 2009, con Richard Gere. En ella un profesor universitario encuentra a un cachorro akita y lo adopta, pese a la negativa de su esposa. El perro lo acompaña todos los días a la estación del tren y, por la tarde, también , regresa para esperarlo y poder llegar juntos a casa.

Un día, en plena clase, el profesor sufre un infarto y muere. Hachiko no lo sabe. Y a diario hace la rutina de ir a esperarlo, siempre cuidado por empleados del lugar, hasta que muere.

Pero esta no fue la primera película sobre Hachiko, sino que en 1987 un cineasta japonés hizo la suya bajo el título “Historia de Hachiko”. Y hace apenas tres años, China hizo su propia versión llamada “Hachiko: una historia verdadera”.

Hachiko está compuesto por dos palabras: Hachi, que significa 8, y ko, que es de respeto y cariño. El 8 salió de la secuencia de su fecha de nacimiento, que fue el 11 de noviembre de 1923. Así que la traducción literal sería “Señor Ocho” o “Príncipe Ocho”. Pero para los amigos puede quedar como “Señor Hachi” o “Principe Hachi”.

Así era Hachiko, el perro fiel (Fuente: Sitio de subastas, yahoo Japón)

En sus inicios la raza akita fue utilizada como raza de caza, pelea o protección por su tamaño y fuerza. Actualmente es considerada un tesoro por los japoneses.

Contrario a la película hollywoodense, el profesor Hidesaburo Ueno no se lo encontró y se quedó con él, sino que en la vida real el maestro andaba en busca de un cachorro de esa raza y encomendó a sus estudiantes le ayudaran.

Lo que sí es que la conexión entre humano y perro fue instantánea. Pero sólo duró dos años la convivencia porque fue en 1925 cuando el hombre falleció. Y empezó la odisea diaria de Hachiko a la que no había poder que le impidiera estar. Al inicio algunos pensaban que se trataba de un perro callejero, hasta que su origen comenzó a difundirse.

Simpre a tu lado, película protagonizada por Richard Gere que retrata la vida de Hachiko (Fuente: Captura de Video)

El de marzo de 1935, con 12 años de edad, no llegó a la estación. Su cuerpo fue encontrado en una calle cercana y velado al día siguiente por personal de la estación y la viuda del profesor.

Hachiko fue cremado y sus cenizas fueron enterradas junto a la tumba del maestro Ueno en el cementerio de Aoyama, en Minato. Un reporte médico de la época señala que en su estómago se encontraron algunas varitas, pero eso no había sido la causa de su muerte.

Su primera estatua fue fundida durante la Segunda Guerra Mundial y hecha otra a fines de los 40s, que es la que continúa en el sitio.

Por César Huerta Ortiz