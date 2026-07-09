Cómo encontrar a tu perro o gato perdido gracias a la nueva plataforma de la Ciudad de Buenos Aires

Perder a una mascota es una de las situaciones más angustiantes que puede atravesar cualquier familia. Con el objetivo de facilitar el reencuentro entre perros, gatos y sus tutores, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha Animales BA: Perros y Gatos, una plataforma que reúne en un solo lugar distintos servicios destinados al cuidado y la protección de los animales de compañía.

Entre sus principales funciones se encuentra un buscador de mascotas perdidas y encontradas, pensado para que los vecinos puedan publicar rápidamente un caso y aumentar las posibilidades de recuperar a su perro o gato. Además, la plataforma también concentra trámites veterinarios, adopciones responsables y denuncias por maltrato animal.

A través de un sencillo buscador puede darse con el paradero de un animal (Foto: Captura de pantalla Animales BA)

¿Cómo reportar que tu perro o gato se perdió?

Si tu mascota se extravió dentro de la Ciudad de Buenos Aires, podés realizar la denuncia directamente desde la plataforma oficial. El procedimiento es simple y consiste en completar un formulario con la mayor cantidad de información posible para facilitar su identificación.

Los datos que solicita el sistema son:

Nombre del perro o gato.

Descripción física (color del pelaje, tamaño, raza o características distintivas).

Barrio o zona aproximada donde fue visto por última vez.

Una fotografía reciente y de buena calidad.

Datos de contacto para que cualquier vecino pueda comunicarse si lo encuentra

Este sistema ayuda a agilizar la búsqueda por parte de sus dueños, según el barrio en el que fue perdido el animal (Foto: Captura de pantalla Animales BA)

Una vez enviada la información, la publicación queda disponible dentro del buscador para que otros usuarios puedan consultarla.

¿Qué hacer si encontraste una mascota?

La herramienta también está pensada para quienes encuentran un perro o un gato en la vía pública. En ese caso, el usuario debe completar un formulario similar con una fotografía del animal, el lugar en el que fue hallado y un medio de contacto. De esa manera, cualquier persona que busca a su mascota podrá localizar la publicación mediante los filtros disponibles en la plataforma.

Desde el lanzamiento de esta nueva función, ya fueron más de 40 los animales reportados como perdidos (Foto: Captura de pantalla Animales BA)

El buscador permite ordenar los resultados por tipo de animal y por ubicación, lo que agiliza el proceso de búsqueda y aumenta las posibilidades de que el reencuentro ocurra en poco tiempo.

Desde la puesta en funcionamiento del sitio, decenas de perros y gatos ya fueron incorporados al sistema de búsqueda. Según informó el Gobierno porteño, desde mayo se publicaron 41 animales, de los cuales 24 eran perros y 17 gatos. Del total, 15 correspondían a mascotas perdidas y 26 a animales encontrados, una base de datos que continúa actualizándose con nuevos casos aportados por los vecinos.

¿Qué otros servicios presta el portal de Animales BA?

Todas las funciones de la página de Animales BA

Además de la búsqueda de animales perdidos, Animales BA reúne distintos servicios gratuitos relacionados con el bienestar animal. Desde la plataforma también es posible: