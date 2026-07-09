Siete señales de que tu perro tiene frío que no hay que ignorar

Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas, es habitual pensar que los perros están naturalmente preparados para soportar el frío gracias a su pelaje. Sin embargo, esa creencia no siempre es correcta. Al igual que las personas, los canes pueden sentir las bajas temperaturas y, en algunos casos, llegar a sufrir problemas de salud si permanecen expuestos durante mucho tiempo.

Los cachorros, los perros de edad avanzada, las razas de pelo corto y los animales de tamaño pequeño suelen ser los más vulnerables. Como no pueden expresar con palabras que tienen frío, es fundamental aprender a identificar las señales que indican que necesitan resguardarse.

Tomar medidas para proteger a tu perro del frío es fundamental para su bienestar

1. Tiembla sin un motivo aparente

El temblor es uno de los síntomas más evidentes. Si tu perro comienza a temblar después de salir a pasear o al permanecer en un ambiente frío, probablemente intente generar calor para mantener estable su temperatura corporal.

2. Se acurruca o busca esconderse

Cuando sienten frío, muchos perros adoptan una postura encogida para conservar el calor. También es habitual que busquen refugio debajo de mantas, sobre almohadones o cerca de estufas, radiadores y otros lugares cálidos de la casa.

Proporcionar un abrigo adecuado es clave para proteger a tu perro del frío

3. Tiene las orejas, las patas o el hocico fríos

Otra forma de detectar si un perro tiene frío es tocar algunas de las zonas donde primero se pierde calor corporal. Si las orejas, las almohadillas de las patas o la punta del hocico están especialmente frías, es posible que el animal necesite entrar en calor.

4. Busca constantemente una fuente de calor

Si tu mascota pasa gran parte del día acostada junto a una estufa, un calefactor o debajo de una frazada, probablemente no se trate solo de comodidad. Ese comportamiento puede indicar que está intentando compensar el frío del ambiente.

5. Está menos activo de lo habitual

Las bajas temperaturas también pueden hacer que un perro reduzca su nivel de actividad. Si notás que duerme más de lo habitual, juega menos o se muestra apático durante los días más fríos, conviene observar si existen otros síntomas que indiquen que necesita mayor protección.

¿Cómo identificar si mi perro está sufriendo el frío?

6. Levanta las patas durante el paseo

Cuando el suelo está muy frío, algunos perros levantan una o varias patas mientras caminan para evitar el contacto con la superficie. Si este comportamiento aparece durante los paseos invernales, es una señal de incomodidad y de que las almohadillas están sintiendo el efecto de las bajas temperaturas.

7. Respira más rápido

Aunque puede deberse a diferentes causas, una respiración más acelerada de lo habitual también puede estar relacionada con el frío. En algunos casos, el organismo intenta producir más calor corporal aumentando la frecuencia respiratoria.

Cómo proteger a tu perro durante el invierno

Si detectás alguno de estos signos, existen medidas sencillas que pueden ayudar a mantener a tu mascota cómoda y protegida:

Utilizar un abrigo o suéter para perros, especialmente si tienen pelo corto, son cachorros o de edad avanzada.

Colocar su cama en un lugar cálido, seco y lejos de corrientes de aire.

Mantener una temperatura agradable dentro del hogar durante los días de frío intenso.

Evitar que permanezca demasiado tiempo al aire libre cuando las temperaturas sean muy bajas.

Proteger las almohadillas de las patas con bálsamos específicos o botas si camina sobre superficies muy frías o húmedas.

Supervisar su comportamiento durante los paseos para detectar rápidamente cualquier signo de incomodidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA