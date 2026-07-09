Qué significa escuchar benteveos en tu jardín y por qué es una señal positiva

Escuchar el canto del benteveo en el jardín o cerca del hogar no es una casualidad aislada, sino un indicador preciso de que el entorno posee condiciones ambientales favorables. Esta ave, sumamente frecuente en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, se establece habitualmente en espacios que conservan cierto equilibrio natural, lo que convierte a su presencia en una señal positiva sobre la salud del hábitat.

Su canto, un sonido potente y altamente reconocible, le otorgó su nombre popular por la clara onomatopeya que sugiere la frase “bien te veo”. Lejos de ser un despliegue vocal sin un objetivo definido, esta manifestación cumple una función biológica esencial dentro de su comportamiento territorial.

Los benteveos traen un mensaje positivo para el hogar (Fuente: Pexels)

Según los especialistas, estas aves utilizan sus vocalizaciones para marcar su dominio espacial, atraer a sus parejas y advertir sobre la presencia de otros animales. En consecuencia, si se detecta este sonido con regularidad, es muy probable que uno o más ejemplares hayan elegido ese sitio como su hogar permanente.

Para que un benteveo decida establecerse, el lugar debe reunir requisitos específicos:

Disponibilidad constante de alimento, principalmente insectos y otras aves.

Tiene que haber árboles o estructuras elevadas donde posarse.

No debe percibir amenazas externas, como gatos o perros.

Su capacidad de adaptación a la vida urbana es notable, pero su permanencia también revela que el entorno no presenta perturbaciones excesivas, lo que mantiene una cuota de biodiversidad necesaria para la supervivencia. Más allá del análisis biológico, el canto del benteveo tiene un impacto significativo en el bienestar humano.

El sonido aporta una sensación de vitalidad al paisaje sonoro diario, actuando como un llamado que invita a reconectar con la naturaleza en medio de la rutina.

La aparición del benteveo se debe a condiciones ambientales óptimas, como árboles y plantas (Fuente: Pexels)

En el imaginario popular, su canto suele asociarse a la llegada de visitas o novedades, creencias que, aunque carecen de respaldo científico, evidencian el profundo vínculo cultural entre los vecinos y esta especie. En definitiva, contar con benteveos en el jardín implica habitar un espacio que, pese al avance del asfalto, todavía logra sostener un ambiente apto para la vida silvestre y el equilibrio ecológico básico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.