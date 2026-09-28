Por qué los perros les ladran a algunas personas y a otras no

Los perros actúan como guardianes naturales del hogar y la familia debido al fuerte lazo que mantienen con sus dueños. Es habitual que manifiesten inquietud o ladridos intensos ante la presencia de extraños. Sin embargo, esta reacción selectiva genera dudas en los propietarios, ya que el animal elige a ciertos individuos para desplegar su actitud defensiva mientras ignora a otros. La ciencia del comportamiento animal, conocida como etología, sostiene que esta conducta posee una base técnica vinculada con la percepción del entorno.

El perro analiza constantemente su alrededor mediante señales visuales, olfativas y conductuales. Si el can detecta una energía que interpreta como negativa, el instinto de defensa se activa de inmediato. Esta respuesta resulta más frecuente en aquellos ejemplares que carecen de una socialización adecuada. El animal siente la necesidad de proteger su territorio ante lo desconocido. La sensibilidad del perro permite la detección de sutilezas que pasan desapercibidas para los humanos. Estas percepciones determinan si el visitante es bienvenido o si debe ser marcado como una amenaza potencial para el grupo familiar.

Los perros pueden detectar las energías de las personas

La educación temprana constituye el pilar fundamental para evitar situaciones de tensión. Los especialistas sugieren iniciar el proceso entre las semanas 3 y 14 de vida, aunque la edad adulta no impide el aprendizaje. El objetivo consiste en lograr un perro equilibrado que se relacione con diversos entornos, animales y personas. El hábito de presentar al can ante hombres, mujeres, niños y adultos mayores con diferentes voces, aromas, vestimentas y accesorios ayuda a reducir el miedo a lo diverso. La exposición controlada y progresiva es el método recomendado por los expertos en etología para corregir conductas irascibles en el hogar.

El éxito en la socialización requiere paciencia y constancia. Los propietarios deben evitar el contacto forzado cuando el animal muestra signos de incomodidad. El uso de premios positivos, tales como golosinas o caricias, refuerza las conductas aceptables. El castigo ante el miedo o la mala reacción resulta contraproducente, pues aumenta la ansiedad del animal. Si el perro se siente superado por el entorno, la retirada calma la situación y permite otro intento en el futuro. Estas medidas transforman el vínculo del perro con las visitas externas.

Hay una base de pasos a seguir para que los perros estén tranquilos en estas situaciones Foto: FreeP¡CK

La gestión del ambiente hogareño al momento de recibir invitados también modifica el ánimo del can. Los dueños pueden reducir la ansiedad del animal mediante un paseo previo o actividad física intensa. La tranquilidad en casa evita la sobreestimulación de la mascota. El dueño debe mantener una postura serena ante la visita, pues el perro percibe las emociones humanas.

Los especialistas aconsejan solicitar a los invitados que omitan la atención directa al animal durante el ingreso inicial. Evitar el contacto visual ayuda a que el perro mantenga la calma, ya que el visitante deja de representar un foco de conflicto o una fuente de estrés directo. La educación constante asegura una convivencia armoniosa entre el animal, los integrantes de la casa y las personas ajenas al núcleo familiar cotidiano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA