Los perros “superdotados” que aprenden palabras al nivel de un niño de 18 meses: lo que comprobó un nuevo estudio

Un estudio realizado en la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena demostró que los perros son capaces de aprender palabras al ritmo de un niño de un año y medio. No es una generalidad, sino que se trata de un grupo de caninos “superdotados”, como se les denominó en la investigación.

Qué significa que un perro pueda aprender palabras como un bebé

Las mascotas comúnmente escuchan las conversaciones de sus cuidadores, pero un estudio comprobó que, en ciertos casos, esa exposición pasiva es suficiente para que aprendan el nombre de objetos. No necesitan entrenamiento directo: basta con oír una palabra y asociarla correctamente a un elemento.

Los perros tienen más conciencia de la que se cree; aunque, no todos (Foto: FreeP¡CK)

Los resultados sorprendieron a los especialistas, ya que muestran que algunas habilidades sociocognitivas vinculadas al lenguaje no son exclusivamente humanas. Eso quiere decir que parte de los mecanismos que los niños desarrollan durante sus primeros meses de vida también pueden aparecer en otras especies.

Shany Dror, una de las investigadoras principales, catalogó este hallazgo como único en su tipo. “Creo que es impresionante ver que los perros son capaces de hacer algo que, hasta ahora, habíamos visto principalmente en niños pequeños”, declaró para ABC News.

Así es como un perro aprende palabras con solo escuchar conversaciones

Los canes con esta habilidad fueron nombrados como perros superdotados para aprender palabras (GWL, por sus siglas en inglés). Memorizan solo aquellas frases que asocian a un objeto, por lo que es necesario que observen señales, gestos e incluso las voces del humano que las dice.

10 perros fueron puestos a prueba y lograron demostrar que son superdotados (Foto: Freepik)

Los GWL son capaces de aprender más allá de un “siéntate” o “dame la patita”. Tienen un vocabulario más amplio que cualquier otro perro. “No sugerimos que todos aprendan de esta manera”, afirmó Dror.

¿Cómo se hizo el estudio de los perros?

Para hacer el análisis, los científicos hicieron dos experimentos clave con un grupo de 10 perros. Los expusieron a una serie de dinámicas que suelen hacerse también en estudios de lenguaje en niños. Debían interactuar con sus cuidadores y nuevos objetos de una manera en específico para, al final, verificar si habían aprendido algún nombre.

En la primera actividad, los humanos debían presentar directamente dos juguetes nuevos. Luego conversaron sobre ellos frente a los animales, sin involucrarlos. Tras apenas ocho minutos, siete de los 10 perros lograron identificar correctamente los objetos por su nombre.

Los perros son capaces de desarrollar habilidades iguales a las de un bebé de 18 meses

Por varios días se puso a prueba a las mascotas. Los expertos colocaron diferentes objetos aleatoriamente y le pedían al canino identificarlo con la orden “¿Puedes traer la ?” . En todas las ocasiones, los GWL eligieron sus dos juguetes nuevos.

En el segundo experimento, se puso a prueba qué tan probable era que el animal reconociera el nombre de un juguete nuevo, pero sin verlo. Se aplicó la misma dinámica de presentarles primero el objeto y después tener una conversación sobre el tema frente a ellos. La mayoría logró pasar la dificultad, lo que para los investigadores reforzó la teoría de que su aprendizaje podría asemejarse al de los niños pequeños.