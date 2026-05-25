Por qué los perros llevan sus juguetes a la cama antes de dormir, según los expertos

Los perros se consideran “el mejor amigo del hombre” y hace más de 2000 años que fueron domesticados para convivir con los seres humanos en comunidad. Ese fue tiempo más que suficiente para aprender algunos comportamientos y nuevos hábitos que adoptaron a medida que evolucionaron. En la actualidad y con un modo de tenencia diferente al de décadas atrás, estas mascotas se apegaron a los juguetes y, en muchos casos, se volvieron un objeto de apego del que no se desprenden ni siquiera para dormir. Qué dicen los expertos acerca de esto y qué significa.

Probablemente al final del día, cuando el grupo familiar se dirige a su cama, tu perro toma su juguete favorito y lo lleva a la suya. De esa forma lo mantendrá hasta el amanecer. Comprender esta conducta podría ayudarte a cuidar mejor a tu mascota. Entender por qué.

Los perros tienen la conducta de llevar sus juguetes más preciados a la cama antes de dormir: ¿qué los motiva? (Fuente: Pexels)

La raíz de este gesto

Desde el sitio web especializado en animales domésticos: Wag Walking se explicó que los perros pueden tener diferentes juguetes, pero cada uno les brinda una experiencia particular según sus deseos, su crianza, su herencia genética y su carácter.

Cuando lo transportan hacia la cama, sucede porque los perros no saben si al día siguiente tendrán los juguetes disponibles. Entonces, a la hora de dormir, seleccionan el que más confianza y seguridad les ofrece. O más bien, aquel con el que sienten cariño.

Según los expertos, los perros eligien un juguete para llevar a la cama porque no pueden predecir el futuro y no saben si al día siguiente estará (Fuente: Pexels)

Esta especie de animal no tiene la capacidad de predecir el futuro, por lo que asegura algunos de sus objetos conocidos para sí. De igual modo que con la comida, suelen esconder los juguetes debajo de la cama o entre sus almohadones (si es que poseen). Ellos quieren asegurarse de que estén a salvo y quieren tenerlos cerca, ya sea en ese momento o al despertarse.

Los canes consideran a su cama como un refugio, un sitio que les pertenece. Por ese motivo, rara vez se sienten a gusto si sus dueños la cambian de lugar, la limpian o la renuevan. Es algo que los conecta con sí mismos y ahí es donde deciden llevar los objetos con los que sienten un apego especial.

Aunque esta conducta parece inofensiva, en el sitio web citado anteriormente, se explicitó: “No es malo que tu perro lleve sus juguetes a la cama, pero debés asegurarte de que no los proteja ni los maltrate cuando haya otras personas cerca. Es importante que entienda que sus juguetes estarán ahí, que están a salvo y que no necesita ser sobreprotector con sus pertenencias”.

Comportamiento agresivo

Si tu perro sobreproteje su juguete o lo rompe cuando hay personas cerca, deberías consultar con un veterinario (Fuente: Pexels)

Que tu mascota lleve los juguetes a la cama y los esconda, aunque decida no utilizarlos, es normal, pero si se torna excesivo e incluso lo hace en tu propia cama, entonces puede que sea momento de ver a un veterinario. Es imprescindible enseñarle que puede tener ese hábito, pero que hay límites que no puede sobrepasar.

Entre las señales negativas, si tu perro se excede con los juguetes antes de dormir o los rompe cuando hay visitas cerca, puede que esté necesitando un espacio en donde enterrarlos, específicamente bajo tierra o en armarios que él considere seguros. De esa forma asociará que los objetos también están bajo tu cuidado.