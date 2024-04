Rin Tin Tin, el pastor alemán que se convirtió en una estrella de cine en la década de 1920

Escuchar

Puede que el nombre Rin Tin Tin te sea familiar; su origen se remonta a la primera mitad del siglo XX, en pleno contexto de la Primera Guerra Mundial. Por aquellos años, los perros se utilizaban en diversas campañas con el fin de servir de guías para los soldados y hasta para ubicar heridos en medio del campo de batalla. Durante la ocupación de Alemania en Francia nació este can de raza pastor alemán que sobrevivió a un bombardeo sobre la comuna de Fleury, en Lorena. Gracias al rescate por parte de un militar del ejército estadounidense, su vida cambió por completo y, en 1922, inició su carrera cinematográfica en los estudios de Hollywood que lo llevó a tener su propia estrella de la fama.

El oficial Lee Duncan, que se había enlistado en el ejército en 1917 para hacerle frente al avance alemán sobre el país galo, halló, durante un procedimiento rutinario en suelo enemigo devastado, un criadero de pastores alemanes, en el que solo una madre y sus cinco cachorros, de cinco días de nacimiento, habían sobrevivido a las explosiones.

Rin Tin Tin jutno a Lee Duncan en Los Angeles (Fuente: Collection of the Riverside Metropolitan Museum)

El 15 de septiembre de 1918, ante la pena por el estado de estos animales, el conjunto estadounidense se repartió los perros a su cuidado y Duncan adoptó a dos hermanos, uno macho y otra hembra, los cuales bautizó: Rin Tin Tin y Nannette. Desde ese instante, la fidelidad de los tres se volvió inquebrantable, y tras una serie de papeleos, el oficial logró llevarse a sus mascotas a los Estados Unidos.

Lamentablemente, Nannette no sobrevivió al traslado, pero su hermano sí. Con el paso de los años, Duncan notó que su perro tenía una alta capacidad de aprendizaje, algo que resultó nuevo para él y para la comunidad norteamericana, ya que esa raza era desconocida. Debido a ello y gracias a diferentes entrenamientos, hizo participar a “Rinty” en diferentes competencias.

Al notar que obtenía éxito en cada una de sus pruebas, lo presentó en diferentes audiciones en Hollywood, con el fin de que interpretara algún papel B. Así fue que en 1922 dio su primer paso hacia el cine con The Man From Hell’s River, una historia del género western en la que interpretó a un lobo.

El éxito fue arrollador y el público, tanto adulto como infantil, se enamoró de inmediato del pastor alemán; incluso, salvó a la compañía Warner Bros de la bancarrota. En los años venideros, se lo consideró para trabajar junto a humanos debido a su agilidad, inteligencia y disciplina.

Rin Tin Tin interpretó películas en Hollywood desde 1922 hasta 1931 (Fuente: Warner Bros)

Cabe destacar que por ese entonces, todas las películas eran mudas, por lo que sus ladridos no llegaron a conocerse. El animal murió a los 13 años de edad, en 1932. No obstante, estuvo presente en varias producciones rememoradas de la Academia, como: My Dad (1922); The Lighthouse by the Sea (1923); Where the North Begins (1924); Hills of Kentucky (1927); The Lone Defender (1930); On the Border (1930); The Man Hunter (1930); Rough Waters (1930) y The Lightning Warrior (1931).

Además, llegó a trabajar con grandes actores, como Lilian Gish y June Marlowe, y hasta consiguió una estrella en el camino de la fama de Hollywood. Su salario llegó a superar los 1.000 dólares por semana, a diferencia de sus compañeros que cobraban mucho menos.

En la actualidad, los restos de Rin Tin Tin descansan en el primer cementerio de mascotas que se edificó en París, Francia, Chiens et Autres Animaux Domestiques. Para Lee Duncan fue imprescindible que estuviera en el país que lo vio nacer.

Lo cierto es que el personaje caló alto en la sociedad estadounidense, al punto tal que, en la década de 1950, se estrenó la serie Las aventuras de Rin Tin Tin, que relataba la vida de Rusty, un niño huérfano, quien creció junto a su perro bajo el cuidado de un grupo de soldados en una caballería de los Estados Unidos. En ella se utilizaron otros perros, muchos de los cuales fueron entrenados por Duncan, quien se dedicó a este rubro hasta su muerte, en 1960. En la actualidad, aún se puede hallar la tira animada homónima y hasta películas en honor al pastor alemán.

