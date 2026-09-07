Sus gatos maullaban y llevaron a sus dueños hasta un rincón donde lo que encontraron los dejó sin palabras

Una familia de los Estados Unidos quedó atónita al ver un movimiento inusual de dos de sus tres gatos. Según informó el medio The Dodo, los felinos fueron a la caza de un roedor que apareció misteriosamente en la casa. La situación se tornó tensa cuando los animales, fuera de sí, saltaron hacia el techo de un ropero en busca de su objetivo.

Amandalyn Petitclerc, la dueña de casa y de los animales, le contó al sitio especializado sobre esta situación que expuso la conducta incesante de los gatos en querer cazar al ratón en cuestión. Según ella, lo que más le llamó la atención es la velocidad que tenían los felinos para saltar insistentemente sobre la cómoda.

Los dos felinos que quisieron cazar a un ratón en un hogar de los Estados Unidos Foto: The Dodo

Intrigada por la actitud de sus mascotas, la mujer tomó una linterna para inspeccionar el área y descubrió la causa de la inquietud: una pequeña cola y un par de orejas que se movían antes de desaparecer debajo del mobiliario.

Tras una búsqueda minuciosa, comprendieron la razón por la cual el animal no lograba escapar. Un ratón pequeño se encontraba atrapado dentro de uno de los juguetes de plástico, con forma de resorte, con el que jugaban a diario los felinos. La estructura del objeto mantenía al roedor inmovilizado y eso mantuvo inquietos a los felinos que querían cazarlo.

El ratón en cuestión, atrapado en un resorte Foto: The Dodo

En ese momento, la dueña de la casa intercedió ante el deseo animal y logró rescatar al roedor, quien mostraba signos de estar desorientado al quedar atrapado y en serio peligro de ser lastimado por los felinos.

Una vez culminado el asunto, los dueños de la casa decidieron liberar al ratón hacia un jardín para que pudiera continuar su camino.

Los veterinarios coinciden: este es el juguete perfecto para un gato

Los gatos se consolidaron como las mascotas predilectas para domesticar. A raíz de ello, los expertos ponen el ojo en sus comportamientos y de qué forma se entretienen.

Según los expertos en comportamiento felino, la atracción que sienten los felinos por las cajas de cartón no es casual, sino que está estrechamente ligada a su naturaleza biológica.

Los gatos suelen preferir las cajas de cartón como lugar de descanso Pexels

Una de las explicaciones está orientada sobre el cartón, que actúa de aislante térmico y ofrece una textura placentera para los felinos. En simultáneo, se convierte en un refugio ideal y en una herramienta para poder liberar el estrés acumulado.

De esta forma, los gatos buscan refugiarse en los receptáculos para poder liberar del estrés y así liberar energías durante el día.