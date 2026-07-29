Un hombre dejará toda su herencia, incluida su casa, a quien cuide de su gata cuando muera: la emotiva historia de Long

Las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante dentro de las familias, por lo que muchas personas buscan garantizar su bienestar incluso cuando ya no puedan hacerse cargo de ellas. En ese contexto, la historia de un hombre de China llamó la atención: decidió dejar su herencia a una persona desconocida, pero con una condición innegociable, que cuide a su gata cuando él fallezca.

Se trata de Long, un hombre de 82 años oriundo de la provincia de Guangdong, en el sur de China. Aunque su caso salió a la luz en 2025, en los últimos días volvió a viralizarse en las redes sociales y despertó el interés de miles de usuarios por la inusual condición que impuso para definir el destino de su herencia.

Long quiere dejar toda su herencia a quien cuide de su gata

El hombre vive solo desde hace una década, luego de la muerte de su esposa, y no tiene hijos. Según informaron medios de China, decidió adoptar a cuatro gatos callejeros: Xianba y sus tres crías. Con el paso del tiempo, solo Xianba permaneció a su lado y se convirtió en su gran compañía.

El hombre tiene 82 años y vive solo con su gata Xianba (Foto: imagen ilustrativa)

Preocupado por el futuro de su mascota, el hombre comenzó a buscar a alguien que pueda hacerse cargo de ella si él fallece antes. Long aseguró que está dispuesto a dejar toda su herencia, incluido su departamento y sus ahorros, a la persona que acepte cuidar de Xianba, según dieron a conocer en un artículo de South China Morning Post.

Aún no encontró a la persona indicada para cuidar de Xianba

Long ofrece todos sus bienes a quien acepte cuidar a la gata cuando él ya no esté (Foto: imagen ilustrativa) Magnific

Hasta el momento, Long todavía no encontró a la persona indicada para confiarle el cuidado de su gata. Su historia generó un amplio debate en las redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la propuesta. Algunos sostuvieron que, si nadie aceptó la oferta, podría deberse a que sus condiciones son demasiado exigentes o a que no todos están dispuestos a asumir una responsabilidad de ese tipo. Al mismo tiempo, otras personas aseguraron que estarían dispuestas a adoptarla sin recibir la herencia.

La historia también abrió el debate sobre los posibles riesgos de una propuesta de este tipo. Algunos internautas advirtieron que personas con malas intenciones podrían intentar quedarse con la herencia sin velar realmente por el bienestar del gato. En ese contexto, el caso de Long sigue conmoviendo a miles de personas mientras el anciano continúa en la búsqueda de alguien en quien pueda confiar el futuro de su fiel compañera.