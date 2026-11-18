Los gatos tienen distintas maneras de expresar cariño hacia las personas con las que conviven. Algunos disfrutan de dormir cerca de sus dueños, mientras que otros prefieren seguirlos por la casa, frotarse contra sus piernas o reclamar atención mediante maullidos. Aunque estas conductas suelen interpretarse como demostraciones de afecto, cuando aparecen de manera repentina y se vuelven más frecuentes de lo habitual, podrían indicar que algo está ocurriendo con su salud.

La veterinaria y especialista en comportamiento animal Wailani Sung explicó que los cambios inesperados en la personalidad de un gato no siempre están relacionados con una mayor necesidad de compañía. En algunos casos, pueden ser una manifestación de determinadas enfermedades que requieren atención profesional.

“Un aumento repentino de algunas conductas afectuosas, como vocalizar o pedir atención, es motivo para llevar al gato al veterinario para que lo examine”, aseguró la especialista en un artículo publicado en el sitio especializado PetMD.

Por qué un gato puede volverse más cariñoso de un día para otro

Antes de preocuparse, es importante comprender que cada gato tiene su propia personalidad. Mientras algunos son independientes y buscan contacto físico solamente en determinados momentos, otros necesitan estar constantemente cerca de las personas con las que viven.

Un aumento repentino de las conductas afectuosas en los gatos podría estar relacionado con problemas de salud (Fuente: Pexels)

Además, existen situaciones cotidianas que pueden explicar un aumento del afecto. Por ejemplo, es habitual que algunos felinos se muestren especialmente cariñosos cuando sus dueños regresan a casa o cuando se acerca el horario de la comida. Sin embargo, cuando un gato modifica su comportamiento sin una causa aparente, es importante prestar atención a otros posibles síntomas.

Según Sung, una de las enfermedades que podría provocar este cambio es el hipertiroidismo, una alteración que aumenta la producción de hormonas tiroideas. Los gatos que desarrollan esta condición pueden mostrarse más activos, inquietos y afectuosos de lo habitual.

Otra posible explicación es la diabetes. Durante sus primeras etapas, algunos animales experimentan un incremento significativo del apetito y, como consecuencia, pueden comenzar a maullar con mayor frecuencia y buscar insistentemente la atención de sus dueños.

En los gatos de edad avanzada, estos cambios también podrían estar vinculados con problemas de hipertensión arterial o disfunción cognitiva, una condición que afecta determinadas capacidades mentales y puede modificar sus hábitos cotidianos.

Las recomendaciones

La clave para identificar una posible señal de alerta es conocer el comportamiento habitual de cada mascota. Si un gato siempre fue afectuoso, que busque compañía o disfrute de las caricias no representa necesariamente un problema.

Algunos gatos buscan más contacto físico con sus dueños cuando necesitan atención o compañía (Foto: Freepik)

En cambio, si un animal que solía mantenerse alejado comienza a seguir constantemente a sus dueños, reclama atención durante todo el día o maúlla mucho más que antes, conviene observar si existen otras modificaciones en su rutina.

Entre los aspectos que se recomienda controlar se encuentran los cambios en el apetito, el consumo de agua, el peso corporal, el nivel de actividad y los hábitos relacionados con el uso de las piedritas sanitarias. “Lo mejor es hablar con el veterinario sobre cualquier cambio repentino en el comportamiento de tu gato, ya que podría haber una causa médica”, advirtió Sung.

Ante cualquier cambio llamativo, una consulta veterinaria permitirá evaluar su estado de salud, descartar posibles enfermedades y determinar si esa nueva necesidad de afecto responde simplemente a una modificación de sus hábitos o a una condición que requiere tratamiento.