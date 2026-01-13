LA NACION

Mauricio Macri y Juliana Awada: así fueron los 17 años juntos, en fotos

Con el mensaje “estamos cerrando una etapa impotrante de nuestra vida”, Juliana Awada confirmó la separación del expresidente Mauricio Macri. Llevaban 17 años juntos.

Una de las primera fotos "oficiales" del romance. El entonces jefe de gobierno Mauricio Macri asistió a la reapertura del Teatro Colón con su novia (ya prometida) Juliana Awada. La imagen fue tomada el 24 de mayo de 2010, un mes antes de que Macri se afeitase definitivamente el bigote. El romance de Macri y Awada comenzó en septiembre de 2009, en el gimnasio Ocampo Wellness Club, ubicado en Barrio Parque.
Juliana Awada acompañó a Mauricio Macri y en gran parte de su carrera política. Lo conoció cuando era jefe de gobierno de CABA y, en 2011, lo acompañó en su campaña por la reelección. En la foto, bailando a su lado en el microestadio de papi fútbol del club 17 de Agosto, en Villa Pueyrredón.
El 16 de noviembre de 2010, a las 12.30, rodeados por sus familiares y amigos más cercanos, el entonces jefe de Gobierno porteño y Juliana se casaron por Civil en el complejo Costa Salguero. La pareja entró al salón con “Bittersweet Symphony”, de The Verve, sonando. "Gracias por haberme elegido, negrita hechicera", le dijo Macri a su novia.
Días después del casamiento en Costa Salguero, el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri festejó su casamiento con Juliana Awada en la estancia La Carlota en Tandil, provincia de Buenos Aires, junto a 200 invitados, entre los que se encuentran personalidades del deporte, el espectáculo y la política.
Julia Awada lució un vestido de novia romántico de la diseñadora inglesa Jenny Packham.
Ya habían dicho, antes de casarse, que querían volver a ser padres. Finalmente, en el invierno de 2011, Juliana Awada y Mauricio Macri confirmaron que estaban esperando un hijo. Posaron juntos para ¡HOLA! Argentina en el jardín de la quinta Los Abrojos
El 10 de octubre de 2011 nació Antonia, primer y único hijo de Mauricio Macri y Juliana Awada. La beba pesó 3,080 kilos. "Nació Antonia! Están muy bien Antonia y la mamá. Gracias a los médicos y las enfermeras!! Unos capos. Viví un momento único", escribió Macri, poco después del nacimiento, en su cuenta de la red social X. "Es como la primera vez para mí. Mi último hijo nació hace 23 años. Yo casi como que tengo contracciones", comentó Macri a los periodistas en la puerta del sanatorio antes del nacimiento. Macri tiene otros tres hijos, dos mujeres y un varón, de su primer matrimonio.
Ciudad del Vaticano. Setiembre 19 de 2013. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en una audiencia privada a la que concurrió junto a su esposa Juliana Awada y la hija de ambos, Antonia. Foto Antonello Nusca/GCBA.-
Sobre el final del debate presidencial del 16 de noviembre de 2015, Juliana Awada subió al escenario para felicitar a su marido, Mauricio Macri. A su lado aparece el candidato oficialista, Daniel Scioli.
El 22 de noviembre de 2015, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y candidato por el partido Cambiemos, Mauricio Macri, ganó el ballotage y se consagró presidente electo de la Argentina. Lo celebró con su equipo y su mujer, Juliana Awada.
10 de diciembre de 2015. Mauricio Macri se retira del Congreso como presidente de los argentinos y viaja hacia Casa Rosada con su mujer, la primera dama, Juliana Awada.
Primera vez de Mauricio Macri en Casa de Gobierno como presidente. Llega tomado de la mano de su esposa, Juliana Awada, que eligió un vestido blanco de Ménage a trois.
En febrero de 2016, el papa Francisco recibió "en visita oficial" al presidente Mauricio Macri. Juliana Awada vistió de negro y cubrió su cabeza con una mantilla.
Buenos Aires, Argentina. El presidente Barack Obama visita el país. El 23 de marzo de 2016 es agasajado con una comida en su honor. Tras la cena, Juliana Awada, Barack Obama, Mauricio Macri y Michelle Obama vieron un show de tango
En octubre de 2016, la reina Máxima almorzó con Mauricio Macri y Juliana Awada en la Quinta de Olivos
En noviembre de 2016, el presidente Mauricio Macri y Juliana Awada recibieron al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la Quinta de Olivos
En febrero de 2017, en el marco de la visita de Estado del presidente Mauricio Macri a España, la reina Letizia y Juliana Awada protagonizaron un hipnótico duelo de estilo que hizo eco en todas las revistas del mundo. La primera dama argentina lució un diseño de Gabriel Lage.
En febrero de 2017, el presidente Mauricio Macri y la primera dama Juliana Awada fueron recibidos por los reyes de España, Felipe y Letizia, en una ceremonia oficial realizada en la Plaza de la Armería, del Palacio Real de Madrid.
La foto que Mauricio Macri posteó el 14 de febrero, por San Valentín 2017
En marzo de 2017, el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos y la reina Máxima recibieron en el Palacio Real a Mauricio Macri y Juliana Awada. La primera dama argentina usó un vestido gris plata, de mangas largas y al cuerpo en el parte superior pero con falda amplia con cola, de Ménage à Trois, una de las marcas favoritas de Awada.
Mauricio Macri y Juliana Awada junto a Donald Trump y Melania en el Salón Oval de la Casa Blanca en abril de 2017
En mayo de 2017, Mauricio Macri y Juliana Awada, como Presidente y Primera Dama de Argentina, fueron recibidos por el entonces emperador de Japón, Akihito, y su esposa Michiko, en el Palacio Imperial de Tokio.
En enero de 2018, el presidente Mauricio Macri y la primera dama Juliana Awada fueron agasajados por el primer mandatario francés y su esposa en el coqueto restaurante La Monnaie en la ciudad de las luces.
En diciembre de 2018, una vez finalizada la Cumbre del G-20, Mauricio Macri y Juliana Awada recibieron en la Quinta de Olivos a Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan
Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada visitaron el Taj Mahal en Agra, India, en febrero de 2019 durante una visita de Estado, donde Macri buscaba inversiones. Después, con su hija Antonia, se tomaron una foto frente al "monumento del amor".
"Esta mañana esperando a los reyes de España". Juliana Awada y Mauricio Macri en Casa Rosada. Era el 25 de marzo de 2019 y el presidente esperaba la visita oficial del rey Felipe y de la reina Letizia de España
En 2019, Mauricio Macri y Juliana Awada recibieron a los reyes de España, Felipe VI y Letizia. La revista Vogue española definió a la primera dama argentina como una "It (political) girl" y realizó un repaso de todos sus looks.
Elecciones presidenciales 2019. El presidente Mauricio Macri, de la mano de su esposa, Juliana Awada, llevó facturas a la escuela 16 de Palermo, donde votó. Perdió en ballotage con la fórmula kirchnerista Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner
"Hoy fue un día de mucha emoción y agradecimiento. Jamás lo vamos a olvidar. Gracias de corazón por tanto cariño y respeto. Hasta pronto! 🇦🇷♥️🇦🇷", escribió Juliana
"Siento una profunda admiración por vos. Esa es la palabra que mejor resume estos 4 años. Desde lo personal, por lo que crecí a tu lado, por lo que aprendí y viví. Como argentina porque sé de tu entrega, tu compromiso, tu vocación y dedicación. Porque con humildad supiste ser un Presidente al servicio de los argentinos, noble de espíritu y que vivió cada uno de los valores que la Argentina necesita. Un verdadero servidor público. Porque sentiste en el corazón la alegría de cada transformación que valió la pena y el dolor de lo que no salió. Por soñar, por creer, sentir y hacer. GRACIAS!!!!! Te amo"
La despedida de la Quinta de Olivos, con un posteo en redes sociales y una foto familiar: "Siempre juntos", escribió Juliana Awada el 29 de noviembre de 2019
"Feliz cumple, mi amor". El mensaje de Juliana Awada para Mauricio Macri el 8 de febrero de 2020, su primer cumpleaños después de la presidencia
En abril de 2023, Mauricio Macri y Juliana Awada bailaron lento en el teatro durante el show de Martín Bossi.
Mauricio Macri y Juliana Awada en la cena anual de Fundación Margarita Barrientos 2024. Ese año comenzaron a sonar los primeros rumores de crisis en la pareja
La pareja mantuvo su buena relación, así en 2025 asistieron a la presentación de Ernesto Deira en la galería de la prima de Mauricio, Marcía Calcaterra
En 2025 Mauricio Macri junto a Juliana y su hija Antonia en la presentación de su libro, "Franco"
Así se mostraron los Macri en las fiestas 2025. Sería su última foto de Mauricio Macri con Juliana Awada antes de confirmarse su separación
"Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa para transitarla con respeto y calma", con este mensaje, Juliana Awada confirmaba el 12 de enero 2026
