Efemérides del 22 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?
Este miércoles se celebra el Día de la Tierra o Día Internacional de la Madre Tierra, entre otras celebraciones asociadas a la fecha
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Las efemérides del 22 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en el que se conmemora el Día de la Tierra o Día Internacional de la Madre Tierra.
Se trata de una fecha en que se celebra a nuestro planeta y su biodiversidad, además de hacer hincapié en la importancia de cuidar el medio ambiente. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), sirve para concientizar sobre “el cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre”, que son las principales consecuencias de la aceleración de la destrucción de la Tierra.
El organismo internacional indica que cada año el mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosques, que es equivalente a una extensión similar a Islandia. A su vez, en la actualidad alrededor de un millón de especies animales y plantas se encuentran en peligro de extinción.
Esta jornada fue oficializada en 2009 por la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, nació en 1970 cuando unos 20 millones de estadounidenses salieron a las calles para exigir la creación de una agencia medioambiental.
Efemérides del 22 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1616 - Muere Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta y dramaturgo español. Considerado la máxima figura de la literatura española, es mundialmente admirado por haber escrito El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.
- 1724 - Nace el filósofo y científico prusiano de la Ilustración, Immanuel Kant.
- 1819 - El Congreso de las Provincias Unidas promulga en Buenos Aires la primera Constitución argentina. Parte de su articulado fue incorporado en la carta magna elaborada en 1826 y en la Constitución Nacional sancionada en 1853.
- 1870 - Nace el político y revolucionario ruso Vladimir Ilyich Lenin, quien encabezó la Revolución de Octubre de 1917.
- 1937 - Nace Jack Nicholson, actor, productor y director de cine estadounidense 12 veces nominado al premio Óscar, y ganador de tres estatuillas y de seis Globos de Oro.
- 1948 - Nace la cantante Liliana Herrero, oriunda de Villaguay, Entre Ríos, referente de la música popular argentina.
- 1950 - Nace en Inglaterra el compositor y guitarrista Peter Frampton.
- 1984 - Nace el actor, músico y cantante Benjamín Amadeo.
- 1985 - Inicia el juicio a las juntas militares de la última dictadura cívico‑militar argentina, por los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1982. El juicio se basa en el decreto 158/83, firmado por Raúl Alfonsín en diciembre de 1983.
- 1994 - Muere Richard Nixon, presidente de Estados Unidos entre 1969 y 1974. Es el único mandatario en la historia de su país en dimitir a su cargo, lo que ocurrió por su involucramiento en el escándalo Watergate de espionaje.
- 2007 - Muere a los 40 años Guillermo Castellanos, tras un accidente ocurrido en el campeonato automovilístico Turismo Carretera cuando su Chevrolet impactó sobre el Dodge de Pedro Dandlen que había quedado en la pista después de un trompo.
- 2020 - Muere el humorista, músico e integrante de Les Luthiers, Marcos Mundstock.
- Se conmemora el Día Internacional de la Tierra.
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