Máxima rompió el silencio sobre el escándalo que protagonizó la corona: “Me duele”

Hace unos días, Máxima cumplió cincuenta años. Y si bien no quería participar en ningún evento por su aniversario, sí aceptó hacer una entrevista con Matthijs van Nieuwkerk, un conocido periodista y presentador del país.

Durante la entrevista que se emitió el pasado lunes en la televisión holandesa.

Durante la intimidad de la entrevista, la reina se refirió a temas tan delicados como la muerte de su hermana y las polémicas vacaciones en Grecia, un hecho que se ha convertido en uno de los mayores errores del reinado de Guillermo Alejandro, por llevarse a cabo en medio de la pandemia.

El pasado octubre, cuando Holanda se encontraba en los peores del brote de Covid-19 y con restricciones de viaje, la familia decidió ir a pasar unos días de vacaciones a su casa de Grecia, lo que cayó muy mal entre los holandeses. En este sentido, Máxima explicó que fue “un error de juicio”.

Cuando tuvieron que pedir perdón por irse de vacaciones a Grecia en octubre pasado. Instagram

“Desde el comienzo de la pandemia, siempre nos habíamos centrado en lo que todavía era posible, no en lo que no era posible. Cuando decidimos irnos a Grecia fue con la idea de ir a nuestra propia casa, no hicimos nada más, y queríamos trabajar desde allí. Pensamos que sería posible”, confesó.

Respecto de la caída de popularidad por este caso, dijo: “Duele en el corazón”. Si bien aclaró que no sigue los números de popularidad, aseveró: “Trabajo muy duro para lograr cosas y que unas vacaciones que no significaron mucho para nosotros lo hagan tanto me duele”.

LA NACION