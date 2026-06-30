A los 14 años, el Anderlecht lo dejó libre un día antes de empezar la temporada bajo el cruel argumento de su peso; hoy, consolidado como una de las grandes figuras de la Copa del Mundo 2026, el delantero marroquí brilla a fuerza de goles

“Me dijeron que con ese cuerpo no llegaría”: la revancha de Ismael Saibari, el MVP que eliminó a Países Bajos

Alejandro Gorenstein 30 de junio de 2026 15:21 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Hay personas cuya vida parece una lección práctica sobre cómo enfrentar lo inesperado. Cuando alguien transforma la adversidad en algo positivo nos ofrece más que inspiración: nos regala herramientas concretas para actuar ante dificultades propias y colectivas. Sus historias muestran que el sufrimiento no es sólo un punto de quiebre sino también un punto de partida: enseñan a identificar recursos internos (resiliencia, sentido, creatividad), a reutilizar errores como aprendizaje y a construir redes de apoyo que sostienen el cambio. Además, revelan procesos habituales —aceptación, reencuadre, toma de decisiones pequeñas y persistentes— que cualquiera puede aprender y adaptar.

Tranquilamente, esta definición podría adaptarse a la perfección para describir a Ismael Saibari, el número 11 de Marruecos en este mundial.

La responsabilidad del remate final

Ya habían errado sus penales Neil El Aynaoui y el capitán y emblema de Marruecos: Achraf Hakimi. Pero también habían fallado tres remates los jugadores de Países Bajos. Tan solo 11 metros separaban a Ismael Saibari, el goleador marroquí que ya había convertido 3 tantos en la competencia, del arquero Bart Verbruggen, que había tenido varias atajadas importantes en este mundial.

El delantero del PSV, precisamente uno de los equipos más importantes de la liga neerlandesa, había decidido que se haría cargo del último remate. Sin dudarlo, tomó la pelota, caminó en soledad desde la mitad de la cancha hasta el arco, acomodó el balón en el punto penal y tomó una corta distancia. Con su pierna derecha clavó el remate a la derecha del golero, que se jugó hacia el otro palo. La pelota ingresó al arco decretando el triunfo por penales de Marruecos sobre Países Bajos, clasificando al conjunto africano a los octavos de final.

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Inmediatamente, Saibari se quitó su remera, la tiró al aire sin destino cierto y corrió a abrazarse con todos sus compañeros. Era un merecido festejo para su selección tras haber sido superior durante los 120 minutos.

El delantero marroquí lleva 3 goles en los 4 partidos que disputó en este mundial.

¿Quién es el goleador de Marruecos?

El camino de Ismael Saibari comenzó con una dificultad profunda: una malformación congénita en los pies que le hizo tardar hasta los dos años en poder caminar. Antes de imaginar una carrera en el fútbol, su primera gran meta fue mucho más básica y, al mismo tiempo, inmensa: dar sus primeros pasos y hacerlo con normalidad.

Esa infancia atravesada por tratamientos ortopédicos y por la incertidumbre fue, en cierto modo, el primer capítulo de una vida marcada por la superación. Lejos de definirlo como una limitación para siempre, esa experiencia fue moldeando en él una fuerza especial, silenciosa, de las que no hacen ruido, pero dejan huella. Porque cuando alguien aprende desde tan pequeño que avanzar cuesta, también aprende a valorar cada pequeño logro como una victoria enorme.

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“En ese momento yo no pensaba en ser futbolista. Solo quería poder caminar como los demás”, declaró Saibari sobre aquellos primeros años de su vida.

La emoción al entonar el himno de su país.

“Tenía los pies arqueados hacia adentro”

Ese primer obstáculo no quedó solo en la infancia: también marcó la forma en que Saibari se relacionó con el esfuerzo, con los tiempos del cuerpo y con la paciencia. Creció aprendiendo que los avances importantes no siempre llegan rápido, y que muchas veces la constancia vale más que el talento aislado. Por eso, cada paso que dio después —en la escuela, en el fútbol y en su vida cotidiana— tuvo el peso de una conquista largamente trabajada.

“Tenía los pies arqueados hacia adentro. El médico le dijo a mi padre que, tal vez, no podría volver a caminar el resto de mi vida”.

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Marcando el 1 a 0 parcial ante Brasil.

Con el apoyo de su familia y un tratamiento ortopédico que lo acompañó durante más de un año, logró dar un paso enorme en su vida: aprender a caminar con normalidad. Detrás de ese avance había una infancia atravesada por la paciencia, el cuidado y la esperanza, en la que cada pequeño progreso significaba mucho más que una simple mejora física. Lo que para otros pudo haber sido un gesto cotidiano, para él fue la primera gran conquista de una historia marcada por la fuerza, la perseverancia y la confianza en que, aun cuando el comienzo es difícil, siempre puede abrirse un camino mejor.

Con más de 50 goles en su carrera profesional a sus 25 años, aquel chico al que una vez criticaron por su físico hoy es un referente de resiliencia y jerarquía en el fútbol mundial.

La discriminación que sufrió en Bélgica

Durante sus años de formación en Bélgica, cuando apenas era un adolescente intentando hacerse un hueco en el fútbol profesional, tuvo que enfrentarse a uno de los golpes más duros y crueles para un deportista: que cuestionaran su físico. En las categorías inferiores del Anderlecht, más de una vez tuvo que escuchar comentarios despectivos e hirientes sobre su peso. Le decían, sin ningún tipo de tacto ni empatía, que “estaba gordo” y que con ese cuerpo jamás lograría llegar a jugar en Primera División.

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“Me dijeron que estaba gordo. Eso fue realmente doloroso. Estaba jugando bien y me sentía en un buen momento. Era un honor jugar allí, pero un día antes de que empezara la nueva temporada, recibí la noticia”.

“Me dijeron que estaba gordo. Eso fue realmente doloroso. Estaba jugando bien y me sentía en un buen momento".

A pesar de que el club belga lo liberó de forma totalmente inesperada cuando tenía 14 años bajo el argumento de que estaba excedido de peso, Saibari logró reponerse con el apoyo de su familia. Más adelante, el destino le daría una pequeña revancha deportiva: jugando para el Genk en las categorías juveniles, logró marcar un gol clave precisamente contra el Anderlecht para coronarse campeones, demostrando que su potencia física era una virtud y no un impedimento.

La gran revancha

Lejos de dejar que el rechazo en Bélgica definiera su destino, Saibari encontró en los Países Bajos el escenario ideal para desatar todo su potencial. Tras un paso formativo por el Genk, desembarcó en el PSV Eindhoven, club donde su carrera terminó de explotar de manera fenomenal. Consolidado como un delantero que también se tira a los costados para transformarse en un volante ofensivo moderno, se convirtió en una pieza fundamental del equipo, conquistando de forma consecutiva tres títulos de la Eredivisie, además de Copas de los Países Bajos y Supercopas (Johan Cruyff Shield).

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Celebrando uno de sus goles.

Su consagración absoluta llegó en la reciente temporada 2025/2026, donde anotó 19 goles y dio 9 asistencias en 37 partidos oficiales, un rendimiento superlativo que le valió ser elegido como el Mejor Jugador de la Temporada (MVP) en la liga neerlandesa y despertar el interés del Bayern Múnich.

Su historia en la selección de Marruecos

A la par de su éxito en el fútbol de clubes, su historia con la selección de Marruecos terminó de consolidar su estatus de estrella internacional. Saibari decidió defender los colores de los Leones del Atlas desde muy joven, liderando primero a la categoría Sub-23 a alzar la Copa Africana de Naciones en 2023. Su salto a la selección mayor lo convirtió en un jugador indiscutible de la estructura nacional que conquistó la Copa Africana de Naciones 2025.

El guion de la vida, que a veces se empeña en ser poético, le tenía reservada a Saibari su revancha más gloriosa en el escenario más imponente del planeta: la Copa del Mundo 2026.

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Con más de 50 goles en su carrera profesional a sus 25 años, aquel chico al que una vez criticaron por su físico hoy es un referente de resiliencia y jerarquía en el fútbol mundial.

El guion de la vida, que a veces se empeña en ser poético, le tenía reservada a Saibari su revancha más gloriosa en el escenario más imponente del planeta: la Copa del Mundo 2026. Convertido en el motor ofensivo de Marruecos, el atacante completó una gran fase de grupos, dejando su sello con tres goles fundamentales —anotando de forma consecutiva ante Brasil, Escocia y Haití— que no solo guiaron a los Leones del Atlas a la siguiente ronda, sino que confirmaron que aquel niño rechazado en Bélgica por su físico hoy es un futbolista de una jerarquía inconmensurable.