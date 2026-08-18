LA NACION

Oscar Wilde, sobre el amor: “Un hombre puede vivir feliz con cualquier mujer, siempre y cuando no la ame”

El famoso escritor irlandés plasmó esta frase en una de sus obras más reconocidas; enterate dónde y qué quiso decir

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
La importancia de llamarse Oscar Wilde, a 120 años de su muerte
Oscar Wilde, sobre el amor: “Un hombre puede vivir feliz con cualquier mujer, siempre y cuando no la ame”

Oscar Wilde fue un famoso poeta y escritor irlandés del siglo XIX, reconocido por obras como El príncipe feliz y El ruiseñor y la rosa. Entre sus escritos hay una frase que llamó la atención de sus lectores porque allí evidencia su visión del amor. “Un hombre puede vivir feliz con cualquier mujer, siempre y cuando no la ame”, es la cita que aparece en El retrato de Doran Gray y que se volvió popular por la profundidad del mensaje.

En esta frase, Wilde aplicó su ironía y característica provocativa, en la que intentó desarmar las ideas románticas de su época.

Para Oscar Wilde, cuando no amas a alguien, no hay celos
Para Oscar Wilde, cuando no amas a alguien, no hay celosArchivo

Para Wilde, la “felicidad” en un matrimonio o relación sin amor no es plenitud, sino pura tranquilidad personal. Cuando no amás a alguien, no hay celos, no hay expectativas ni vulnerabilidad. La relación se vuelve fácil porque no hay nada en juego emocionalmente.

En su frase puede comprenderse la naturaleza caótica del amor verdadero que intentó exhibir el escritor, donde la ironía radica en que el amor auténtico destruye esa “felicidad” pacífica. El amor apasionado trae consigo vulnerabilidad, miedo a la pérdida, irracionalidad y sufrimiento. Por lo tanto, para Wilde, amar a alguien te despoja de la simple complacencia.

Con su frase, Wilde ironizó sobre cómo la sociedad prefería la estabilidad superficial de las parejas que “se llevaban bien”
Con su frase, Wilde ironizó sobre cómo la sociedad prefería la estabilidad superficial de las parejas que “se llevaban bien”Napoleon Sarony - Archivo

Por otro lado, este postulado fue una crítica a las convenciones sociales de la época. En la Inglaterra victoriana, el matrimonio solía ser un acuerdo social o económico. Wilde ironiza sobre cómo la sociedad prefería la estabilidad superficial de las parejas que “se llevaban bien” antes que la tormenta que desata el verdadero deseo y el amor profundo.

LA NACION
Más leídas de Lifestyle
  1. El niño genio que se graduó de la universidad a los 10 años y ganó un millón de dólares
    1

    El récord Guinness de Michael Kearney: el niño genio que se graduó de la universidad a los 10 años y ganó un millón de dólares

  2. Los tres combates contra las tropas napoleónicas y el héroe que salvó su vida antes que Cabral
    2

    San Martín en España. Los tres combates contra las tropas napoleónicas y el héroe que salvó su vida antes que Cabral

  3. El drama de César, un ciudadano español que por problemas de salud debió encontrar una nueva familia para su perrito
    3

    El drama de César, un ciudadano español que por problemas de salud debió encontrar una nueva familia para su perrito

  4. Abel, decorador: “Para reparar una pared afectada por la humedad, lo primero es sanearla”
    4

    Abel, decorador: “Para reparar una pared afectada por la humedad, lo primero es sanearla”