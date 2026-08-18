Dan Buettner, experto en longevidad: “La gente que más vive se mueve de forma natural”

El deseo de alcanzar una vida larga y saludable motiva hoy a millones de personas a buscar fórmulas mágicas en gimnasios o planes de entrenamiento rigurosos. Sin embargo, el investigador y escritor estadounidense Dan Buettner sostiene que la receta para la longevidad se encuentra lejos de las pesas y las cintas de correr. Según sus años de estudio en las llamadas Zonas Azules, aquellas regiones donde residen las poblaciones más longevas del mundo, el secreto reside en el movimiento cotidiano y no en el ejercicio estructurado.

El consejo de Dan Buettner para vivir más años sin pasar horas en el gimnasio

Buettner, referente internacional en el estudio de la longevidad, explicó recientemente en un artículo para Runner’s World que el ser humano moderno se equivoca al forzar rutinas físicas intensas. A su entender, quienes alcanzan los 100 años con buena calidad de salud no adoptan planes de entrenamiento. Simplemente viven sus vidas de manera que el cuerpo permanece activo sin una intención consciente. La longevidad resulta mucho más efectiva si ocurre de forma natural y no como una meta perseguida con esfuerzo. El entorno es el factor decisivo: cuando el hábitat diario obliga a realizar pequeños movimientos constantes, el cuerpo se mantiene sano de manera casi automática.

La premisa de Buettner es clara. Las personas que habitan en zonas con alta tasa de centenarios no pasan horas en un centro de entrenamiento. Ellos viven en entornos configurados para que cada desplazamiento cotidiano implique una caminata obligatoria. Estas comunidades poseen huertos en sus viviendas y carecen de las comodidades mecánicas que eliminan el esfuerzo físico. Gracias a este estilo de vida, los individuos suman entre 10.000 y 12.000 pasos diarios de manera espontánea. “La gente que más vive se mueve de forma natural. No hace ejercicio, pero vive en entornos en los que cada desplazamiento supone un paseo”, afirmó el experto.

En cuanto a las actividades concretas que fomentan esta vitalidad, el especialista destaca dos hábitos fundamentales: caminar y realizar tareas de jardinería. El acto de caminar cada jornada brinda beneficios similares a los entrenamientos de resistencia intensos sin el desgaste que producen algunas rutinas extremas. Por otro lado, la jardinería constituye un ejercicio integral. Actividades como agacharse, estirar el torso o levantar objetos permiten mantener el tono muscular y la movilidad articular. Además, estas labores cumplen una función psicológica vital al reducir el estrés y fomentar el consumo de vegetales frescos cultivados en casa.

Caminar: la rutina diaria que Dan Buettner recomienda para sumar años de vida Getty Images

El análisis del investigador estadounidense desmitifica la idea de que el fitness es el único camino hacia el bienestar. Si bien practicar running u otro deporte resulta una opción válida para quienes disfrutan de esas disciplinas, no representa el único método para una vida larga. El desafío para la sociedad actual consiste en rediseñar los espacios urbanos y domésticos para facilitar el movimiento instintivo. Cambiar el entorno para que las decisiones inconscientes favorezcan la salud es, según la conclusión del investigador, la clave para extender los años de vida con calidad física y mental.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA