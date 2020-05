Mick Jagger. Las fotos del imponente "chateau" francés donde pasa su cuarentena

El líder de los Rolling Stones vive confinado en un castillo, en el corazón de Francia, con su novia Melanie Hamrick y Deveraux, su hijo de 4 años Fuente: HOLA - Crédito: Gtres

Mick Jagger se encontraba en Francia cuando la emergencia sanitaria irrumpió en Europa y le impidió salir del país. El músico permanece en su "château", una propiedad que compró en 1982, por la módica suma de dos millones y medio de dólares, y que, además del palacete del siglo XVIII, incluye un fastuoso terreno de veinte hectáreas. Junto a él están su pareja, la bailarina Melanie Hamrick, y el hijo de ambos (y octavo del Rolling Stone), Deveraux Octavian Basil Jagger, nacido en diciembre de 2016. En el Château de Fourchette (que, en su día, perteneció al ministro de finanzas de Luis XVI, el duque de Choiseul), Mick Jagger cuenta con su propio huerto, un rebaño de ovejas y una rosaleda.

El músico, como terapia, se dedica a podar y cortar sus rosas, además de cosechar algunas de sus verduras. Sin duda, una vida muy bucólica para uno de los más veteranos rockeros del planeta. Incansable a los 76 años (cumple 77 el próximo 26 de julio), aprendió a tomarse la vida con más calma. Especialmente desde 2019, cuando pasó por el quirófano y superó con éxito la operación de una válvula cardíaca. Por eso, y hasta nueva orden de las autoridades sanitarias galas, se quedará en Indre-et-Loire, en la ciudad de Pocé-sur-Cisse, aunque, a decir de los lugareños, Mick Jagger no sale de su propiedad y permanece recluido. Aunque también incansable. Desde allí ensayó, primero, y participó, después, en el concierto virtual One World Together at Home, que organizó Lady Gaga a favor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en abril, y otro para los afectados por Covid-19 en India, el pasado fin de semana. También desde allí lanzó, el 25 de abril, el último tema inédito de la legendaria banda, "Living in a Ghost Town", que, como explicó él mismo, había sido grabado en estudio antes del confinamiento y que, en vista de la situación mundial, consideraron que era un buen momento para estrenarlo.

