¿Qué se sabe de…? La ¿pareja? de Pedro Pascal, las estrellas de la gala más fashion de Londres y el famoso que se disfrazó de Papá Noel

ALENTANDO A LOS LAKERS
La cita fue el domingo 30 en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, y allí estuvieron presentes varias caras conocidas que no quisieron perderse el encuentro entre Los Ángeles Lakers y los New Orleans Pelicans. En la tribuna, se dejaron ver muy enamorados Selena Gómez y su marido Benny Blanco, quienes todo el tiempo intercambiaron mimos, miradas cómplices y besos. Otro de los famosos que se alegró con la victoria de los Lakers fue el chileno Pedro Pascal, que llegó acompañado de su representante Franklin Latt, quien desde hace un tiempo es señalado como su pareja. Por el momento nada confirmado, sólo rumores.
IMPACTANTE EN MARRAKECH
La magia del cine se trasladó a Marruecos y, como era de esperar, Anya Taylor-Joy se convirtió en la protagonista indiscutida de la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Marrakech 2025. La actriz, que formó parte del jurado presidido por Bong Joon-Ho (director de la película Parasite, ganador de un Oscar), no sólo brilló por su talento, sino también por su impecable estilo, desplegando tres trajes de Dior que confirmaron su estatus como musa contemporánea. Para la gala inaugural, Anya apostó por la sofisticación absoluta con un strapless negro adornado con delicados apliques de flores en blanco.
En la segunda jornada, la actriz sorprendió con un diseño en verde oliva con subtono dorado, también firmado por Dior. Y para su aparición sobre el escenario, en la conferencia de prensa, eligió un vestido lencero negro con finos breteles y detalles de encaje bordado. La falda fluida con bajo asimétrico le aportó movimiento y sensualidad a cada paso.
LONDRES SE VISTIÓ DE GALA
El Royal Albert Hall de Londres fue el escenario de la ceremonia de entrega de los British Fashion Awards 2025, la gala en la que el Consejo Británico de la Moda premia lo mejor de la industria. Por la alfombra azul de la célebre sala de conciertos londinense, desfilaron las estrellas vestidas por muchos de los modistos nominados. Las actrices Sienna Miller –que, a los 43 años, está embarazada por tercera vez–, Rooney Mara y Cate Blanchett, por ejemplo, lucieron modelos de Givenchy, cuya directora creativa, la inglesa Sarah Burton, ganó en la categoría “Diseñador británico de moda femenina del año”. Lily Allen (vestida por Valentino), Sharon Stone (con un traje de Brunello Cucinelli), Rita Ora (con una creación de Tom Ford) y las hermanas Amelia y Eliza Spencer, sobrinas de la princesa Diana de Gales (con diseños de Gaurav Gupta) fueron algunas de las famosas que se destacaron en la velada más fashion de Reino Unido.
A TODO RITMO
Cuarenta y siete años después, John Travolta vuelve a interpretar la famosa escena de la película Grease en la que él cantaba y bailaba en un taller mecánico… aunque con algunos cambios importantes. Para empezar, el auto ahora es un enorme trineo rojo motorizado, los mecánicos son elfos vestidos de verde y él ya no es Danny Zuko –aquel joven delgado que se peinaba obsesivamente con gel–, sino un gordo y canoso Papá Noel. A los 71 años, Travolta fue contratado por la empresa Capital One para promocionar una tarjeta de crédito, con el tema “Greased Lightnin’”, de la banda sonora de aquel film de 1978.
