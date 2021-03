Millonario rebelde: quién es Kimbal, el excéntrico hermano menor de Elon Musk

Elon Musk, físico e inventor al mando de Tesla y SpaceX, ganó renombre a nivel mundial y es conocido por casi cualquier persona, pero, ¿alguna vez había oído hablar de su hermano menor?

Kimbal Musk, de 48 años (es un año menor que Elon), también nació en Sudáfrica y, junto con su hermano, fundó Zip2, la primera compañía que les dio un espaldarazo de fortuna. Más adelante, Kimbal se convirtió en inversionista de los demás proyectos de Elon.

Sin embargo, a pesar de tener un parecido físico innegable con el magnate, Kimbal proyecta una actitud totalmente diferente y, para varios, mucho más excéntrica.

Está casado desde 2018 con Christiana Wyly, hija del millonario estadounidense Sam Wyly y tiene un look muy característico: sombrero vaquero, correas llamativas, jeans y camisas a juego. The New York Times, en un artículo de 2017 que hizo sobre él, explicó que siempre lleva un sombrero de cowboy desde que se probó uno en Austin, Texas, y decidió que le quedaba bien con tan solo mirarse una vez en el espejo.

A diferencia de su hermano, Kimbal no desarrolló tanto interés por los autos eléctricos y el espacio, sino que le apostó a la comida. La historia, lastimosamente, se remonta a la tragedia del 11 de septiembre de 2001.

Kimbal vivía cerca al World Trade Center y estudiaba culinaria, así que se ofreció de voluntario para prepararle comida a los bomberos durante mes y medio después de la caída de las Torres Gemelas. En ese momento entendió el valor de la comida en su vida. Durante esas semanas de agobio descubrió su vocación.

Desde 2004 fundó varios restaurantes bajo el nombre The Kitchen, empezó a promover los huertos urbanos y a apoyar a cientos de comedores escolares en Estados Unidos.

El mes pasado Kimbal Musk fue noticia, pues vendió un paquete de sus acciones en Tesla. En total recibió 25,6 millones de dólares, aunque sigue conservando gran parte de su participación en la empresa y es miembro de la junta directiva.

