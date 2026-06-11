Soledad Pastorutti celebró los 16 años de su hija Antonia y mostró cómo está hoy

Antonia, la hija mayor de Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio, cumplió 16 años y, como es costumbre, la cantante le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales. Acompañó sus palabras con dulces fotos que evidenciaron el paso del tiempo, desde la infancia hasta la niñez y la adolescencia.

“¡Un día llegaste y cambiaste mi vida para siempre!”, escribió la intérprete en un posteo que hizo en Instagram el 10 de junio, día del cumpleaños número 16 de su primogénita. “Me quitaste el velo de los ojos, me trajiste el amor más grande que se puede sentir. ¡Gracias por darle sentido a mis días!”, continuó emocionada. “¡Te amo mucho, mucho, mucho! ¡Muy feliz cumpleaños, Toti! Y que sea siempre así”, sentenció.

Antonia, la hija de Soledad Pastorutti, cumplió 16 años (Foto: Instagram @sole_pastorutti)

Agregó una seguidilla de imágenes. La primera fue de la megafiesta de quince de Antonia que se celebró en julio de 2025 en Arequito, provincia de Santa Fe. También incluyó postales de cuando era pequeña, algunas familiares con sus abuelos y también con su padre y su hermana menor Regina. Incluso hasta dejó entrever una de sus pasiones: la pesca.

El dulce mensaje de Soledad Pastorutti para su hija Antonia (Foto: Instagram @sole_pastorutti)

Sus seguidores, en tanto, no dudaron en hacerle llegar sus saludos. “En qué momento pasó un año desde la fiesta de quince, por Dios. Inventemos algo que frene un poco el tiempo, no sé. Feliz cumple para Anto, pero también para vos como mamá”; “No estoy llorando igual con esas palabras tan sentidas, desde lo más profundo del alma. ¡Feliz cumple, Antonia! La luz que irradiás es preciosa. Feliz vida” y “Qué hermosas fotos y dedicatoria. Que seas siempre muy feliz. ¡Felices 16 bonita!”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

Soledad compartió varias fotos de su hija mayor (Foto: Instagram @sole_pastorutti)

Soledad junto a sus hijas Regina y Antonia (Foto: Instagram @sole_pastorutti)

Antonia es la hija mayor de Pastorutti y Jeremías Audoglio (Foto: Instagram @sole_pastorutti)

La cantante es una usuaria frecuente de las redes sociales. En su cuenta de Instagram, donde acumula 2,3 millones de seguidores, suele publicar contenido relacionado con su trabajo y también con su familia. Así como esta semana le dedicó un posteo a su primogénita por su cumpleaños, el 28 de abril compartió un dulce video para celebrar su vigesimoprimer aniversario de casada con Jeremías Audoglio. La pareja se conoció en 1998 mientras cursaban el colegio secundario en el turno noche, en Arequito.

El 19 de febrero, la cantante saludó a su hija menor en las redes por sus 13 años (Foto: Instagram @sole_pastorutti)

Asimismo, el 19 de febrero homenajeó a su hija menor, Regina, por su cumpleaños número 13. “¡Pasan los años y el amor es cada vez más grande! No hay nada que describa la felicidad que me das. Ser tu mamá es un aprendizaje constante y hace que mi vida tenga sentido. ¡Felicidades, amor mío!“, escribió para la niña junto a una seguidilla de tiernas postales.