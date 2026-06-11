Por qué la ciencia respalda al té como el sustituto ideal del café

Durante décadas, el café lideró las mañanas de millones de personas bajo la premisa de ser el único combustible capaz de activar el cuerpo de forma inmediata. Sin embargo, los consumidores actuales priorizan el bienestar integral y la salud mental, lo que generó un masivo desplazamiento hacia el consumo de té. Esta preferencia no responde a una simple moda pasajera, sino a una búsqueda consciente de rendimiento óptimo sin efectos secundarios dañinos para el sistema nervioso.

¿Té o café?, la gran duda a la hora del desayuno (Foto: IA)

La ventaja principal de esta infusión radica en su capacidad para otorgar vitalidad de manera gradual. Quienes consumen café con regularidad conocen el ciclo clásico: una respuesta de alerta casi instantánea que, pocas horas después, deriva en un bajón abrupto de energía y lucidez. El té funciona bajo una lógica biológica completamente diferente. El secreto detrás de este comportamiento se encuentra en un aminoácido exclusivo de las hojas de la planta Camellia sinensis, conocido como L-teanina.

De acuerdo con diversos análisis de salud, este componente genera un efecto de sinergia con la cafeína (también llamada teína en este tipo de hojas). La combinación ralentiza la absorción del estimulante por parte del organismo, lo que da como resultado un estado de lucidez calma. En lugar de provocar nerviosismo, temblores o picos de ansiedad, el té promueve las ondas alfa en el cerebro, las cuales se asocian de forma directa con la relajación y la agudeza mental. De hecho, una rigurosa revisión científica publicada por National Geographic confirma que este balance molecular no solo reduce el estrés de forma significativa, sino que mejora la precisión en tareas cognitivas complejas en comparación con el uso aislado de cafeína pura.

En lugar de provocar nerviosismo, temblores o picos de ansiedad, el té promueve las ondas alfa en el cerebro (Foto: Ilustrativa IA)

Además de los beneficios vinculados a la concentración, el aspecto digestivo y cardiovascular inclina la balanza a favor de las tazas de té. El café posee una alta acidez que suele irritar las paredes estomacales en personas propensas al reflujo o a la gastritis. Por el contrario, variedades como el té verde o el oolong aportan una enorme cantidad de polifenoles y antioxidantes que protegen las células del envejecimiento prematuro y facilitan los procesos metabólicos después de cada comida.

El té verde aporta una enorme cantidad de polifenoles y antioxidantes que protegen las células del envejecimiento prematuro y facilitan los procesos metabólicos después de cada comida (Foto: iStock)

En ese sentido es que la milenaria cultura del té se consolida en la sociedad moderna como una verdadera herramienta de bienestar diario, ideal para quienes persiguen una productividad equilibrada, saludable y libre de tensiones innecesarias.