En el sitio se halló un harén de seis mujeres colocadas de una especial forma Crédito: dailymail.co.uk

La tumba de un príncipe germánico, que vivió hace más de 1500 años, fue hallada en Sajonia-Anhalt, cerca de Brücken-Hackpfüffel en Alemania. En el sitio también fueron encontrados los restos de seis mujeres colocados en forma de círculo y se especula que se trata de sus esposas. Según los expertos, se trata del hallazgo arqueológico más importante del país de los últimos 40 años.

El lugar fue encontrado gracias a constructores que estaban limpiando el terreno para construir una granja de pollos, hasta que descubrieron un cementerio de la corte real, según información publicada en The Times que fue recogida por The Daily Mail. Para evitar robos de los restos hallados, no trascendió la ubicación exacta de la tumba.

El cementerio fue encontrado por constructores que estaban preparando el terreno para hacer una granja Crédito: dailymail.co.uk

Si bien el sitio demuestra que una persona de alto status fue sepultada ahí, aún resta localizar los restos del príncipe. Se cree que las cenizas pueden estar dentro de un caldero de bronce en la tumba central, que mide alrededor de cinco metros cuadrados.

El punto focal de la tumba está rodeado por seis mujeres enterradas en una alineación radial desde la olla, como las manecillas de un reloj. De acuerdo con los investigadores, podría tratarse de las concubinas o viudas del príncipe allí encerrado, pero aún no se sabe si fueron asesinadas para el entierro o si ella decidieron sacrificarse.

En el sitio se encontraron diversos objetos, como este cuenco de vidrio Crédito: dailymail.co.uk

Si bien ya hay varias especulaciones respecto de la forma en la que fueron colocados los cuerpos, para los investigadores aún es demasiado pronto para aseverar que se trata de una muerte por culto ritual.

Además de la tumba principal, donde se cree que está enterrado un hombre de alto rango, hay cerca de 60 tumbas, enterradas posteriormente, para honrar al señor. Por otro lado, en el sitio también hay restos de 11 animales, entre bovinos, caballos y perros. Todos estos elementos sugieren que el sitio fue creado para honrar a una persona de alto rango en la sociedad.

También se hallaron broches de vestidos Crédito: dailymail.co.uk

"Todavía no hemos encontrado al príncipe. Pero tal vez sus cenizas estén en el caldero de bronce", explicó la arqueóloga Susanne Friederich del Landesmuseum Halle. Los investigadores se encuentran investigando el caldero para analizar en un laboratorio.

Las estimaciones iniciales indican que el sitio data de entre el 480 y el 530, un período de tiempo posterior a la caída del Imperio Romano que vio a muchas tribus germánicas, como los hunos, invadir territorios que ya no estaban bajo la protección romana.

Una moneda de oro del emperador de la Roma oriental Zenón, que vivió alrededor de 480, fue encontrada en el lugar del entierro Crédito: dailymail.co.uk

En las tumbas se hallaron un cuenco decorado de vidrio, una espira de vidrio, varios broches para túnicas dorados en plata, una espada y un escudo de hierro, así como una moneda de oro del emperador romano oriental Zenón, de alrededor del 480. Otros hallazgos incluyen un vaso de vidrio puntiagudo adornado con ranuras curvas que habrían albergado una lámpara de mecha flotante y broches para ropa. Según aclararon los especialistas, las piezas de vidrio provienen de los talleres galorromanos a lo largo del Rin.

Las perfectas condiciones del sitio arqueológico se deben a su inadvertida ubicación: estaba en un hueco natural que, con el tiempo, fue cubierto por alrededor de 1,20 metros de sedimento, a modo de capa protectora. De esta forma, el arado no lo dañó y quedó oculto de ladrones de tumbas.