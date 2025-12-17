Moda para el rostro: la nueva línea de make up que es furor

La presentación de la colección limitada de L’Oréal Paris junto a Mugler marca un hito en el mundo del maquillaje. Esta colaboración única es el resultado de una visión audaz que combina la creatividad de ambas marcas con la innovación, creando una estética sin límites.

Cada producto de esta colección es una celebración de la ‘moda para el rostro’, diseñada tanto para aquellos que buscan un acabado natural como para quienes desean un look impactante.

Kendall Jenner, la cara de L'Oréal Paris x Mugler.

Los productos de L’Oréal Paris que serán furor esta temporada

La Soft Glow Cushion Foundation, ideal para las profesionales en movimiento, ofrece un acabado luminoso, adaptable a cualquier ocasión, desde una reunión matutina hasta una cita nocturna.

Para los que buscan resaltar su glow, el Magnetic Radiance Stick se convierte en el aliado perfecto. Su fórmula cremosa es ideal para quienes desean un brillo instantáneo y multifacético, perfecto para quienes están siempre listos para deslumbrar.

La nueva línea L'Oréal Paris x Mugler.

Los amantes de los ojos encontrarán su musa en la Spectrum Eyeshadow Palette, que ofrece opciones tanto en tonos cálidos como fríos, permitiendo reinventar la mirada de acuerdo con la ocasión y el estado de ánimo.

Para quienes desean dar un toque de audacia a sus labios, el Power Matte Lipstick es la elección que no falla. Con sus pigmentos intensos y una fórmula hidratante, es perfecto para quienes quieren que sus labios hablen por sí solos.

El legado de Mugler, con su enfoque en la autoexpresión y el empoderamiento, se entrelaza con el concepto de moda como herramienta de transformación. Esta colección invita a cada persona a descubrir y manifestar su propia versión del glamour en un mundo donde los límites parecen desvanecerse.

L’Oréal Paris x Mugler ya está disponible en todas las tiendas Juleriaque del país.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.