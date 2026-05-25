Un tres ambientes flamante donde la calidez se logró con un acento del color de moda

La propuesta fue armar una paleta de base neutra que se sumara a los pisos de madera y amortiguara la frialdad del techo de hormigón
- 2 minutos de lectura'
El propietario de este tres ambientes en Barrio Norte llamó a la arquitecta Lucía Guerberoff para que le diera forma. “Lo acababa de comprar para su hijo en un edificio recién terminado. Mi aporte pasó por la elección y colocación de artefactos de iluminación, revestimientos y mobiliario para darle la calidez que necesitaba”.
“Tuve mucha libertad para trabajar en el interiorismo. Los únicos requisitos fueron no caer en una obra y tenerlo listo para la mudanza en un mes”, recuerda la arquitecta.
Todos los espacios se mantuvieron según el plano original, excepto la cocina. El primer cambio acá fue el reemplazo de una alacena por un estante colgante que liberara la vista. La otra modificación fue el sumar una boca de luz indirecta sobre la pared (Huup) que supliera la falta de ventanas.
“Si bien los pisos son de madera, el hormigón le daba un aspecto muy moderno y frío. La propuesta fue armar una paleta de base neutra que transmitiera calidez y le aportara un poco más de humanidad”, cuenta Lucía. Una de las primeras decisiones en esa búsqueda fue apostar por las paredes y textiles en crudo, algunos detalles en negro y el color ladrillo o terracota como protagonista para guiar el recorrido visual por la propiedad.
Para resolver el pedido de calidez, Guerberoff propuso una paleta de colores neutra con un sutil protagonismo del terracota que recorre los diferentes espacios.
“Como el balcón es lo suficientemente amplio, apostamos por una mesa con sillas de Estudio Te en color terracota, algo así como la versión outdoor de las que usamos en el comedor, pero en negro y en madera".
Espacios privados
En el cuarto principal, la arquitecta culminó la idea que comenzó en el living comedor: con la misma melamina dio forma a un respaldo de cama con dos mesas de luz colgantes.
El cuarto más chico fue pensado para recibir visitas, pero también como posible espacio de trabajo. Siguiendo la estética y materialidad del mobiliario del living y la cocina, Lucía diseñó una biblioteca con escritorio incorporado.
Más notas de Color y textura
Un mismo criterio estético. "Esta reforma se planteó para que vivieran tres mujeres adultas, que nos pidieron reflejar un universo sereno, femenino y elegante"
Tendencia. Murales y empapelados naturales
En las afueras de Roma. Un departamento de aires brutalistas que se sumerge en una reserva natural
- 1
Sorpresa en Colegiales: detrás de esta encantadora fachada, una casa completamente nueva
- 2
En Cafayate: una casa rodeada de viñedos con vistas totales a la cordillera
- 3
Una casa para tres mujeres adultas donde arquitectura, interiorismo y arte apuntan a la tranquilidad y el equilibrio
- 4
Mimetizado con la naturaleza: un refugio de madera de 50m2 que nació como sala de ensayo y se convirtió en vivienda familiar