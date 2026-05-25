Un tres ambientes flamante donde la calidez se logró con un acento del color de moda

La propuesta fue armar una paleta de base neutra que se sumara a los pisos de madera y amortiguara la frialdad del techo de hormigón

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El propietario de este tres ambientes en Barrio Norte llamó a la arquitecta Lucía Guerberoff para que le diera forma. “Lo acababa de comprar para su hijo en un edificio recién terminado. Mi aporte pasó por la elección y colocación de artefactos de iluminación, revestimientos y mobiliario para darle la calidez que necesitaba”.

Sin gastar de más, Guerberoff resolvió el revestimiento del living-comedor con un tablero varillado en melamina: “Era la primera vez que usaba ese material y quedé muy contenta con el resultado”. Mesa con sillas de madera (Estudio Te). Maia Croizet

“Tuve mucha libertad para trabajar en el interiorismo. Los únicos requisitos fueron no caer en una obra y tenerlo listo para la mudanza en un mes”, recuerda la arquitecta.

El estante colgante es diseño de Guerberoff y fue una pieza clave para abrir la visual. Maia Croizet

Todos los espacios se mantuvieron según el plano original, excepto la cocina. El primer cambio acá fue el reemplazo de una alacena por un estante colgante que liberara la vista. La otra modificación fue el sumar una boca de luz indirecta sobre la pared (Huup) que supliera la falta de ventanas.

La cocina se integra orgánicamente al living comedor gracias a la elección de colores con el comedor y el sofá gris grafito (Helmut). Maia Croizet

“Si bien los pisos son de madera, el hormigón le daba un aspecto muy moderno y frío. La propuesta fue armar una paleta de base neutra que transmitiera calidez y le aportara un poco más de humanidad”, cuenta Lucía. Una de las primeras decisiones en esa búsqueda fue apostar por las paredes y textiles en crudo, algunos detalles en negro y el color ladrillo o terracota como protagonista para guiar el recorrido visual por la propiedad.

Para resolver el pedido de calidez, Guerberoff propuso una paleta de colores neutra con un sutil protagonismo del terracota que recorre los diferentes espacios.

Capa sobre capa. Mesa baja circular (Cúmulo), mesa de madera clara y alfombra de Elementos Argentinos. Maia Croizet

Sillón individual (Bull Buenos Aires). Maia Croizet

“Como el balcón es lo suficientemente amplio, apostamos por una mesa con sillas de Estudio Te en color terracota, algo así como la versión outdoor de las que usamos en el comedor, pero en negro y en madera".

Todos los ambientes tienen salida al balcón. Al estar en un primer piso con vista al pasaje interno del edificio, los paneles corredizos de la fachada transmiten identidad y procuran intimidad. Maia Croizet

Espacios privados

En el cuarto principal, la arquitecta culminó la idea que comenzó en el living comedor: con la misma melamina dio forma a un respaldo de cama con dos mesas de luz colgantes.

La ropa de cama de los cuartos es de VK Home y las lámparas de la mesa de luz son de Dimm. Las cortinas de gasa en color blanco entonado refuerzan el concepto de calidez. Maia Croizet

El cuarto más chico fue pensado para recibir visitas, pero también como posible espacio de trabajo. Siguiendo la estética y materialidad del mobiliario del living y la cocina, Lucía diseñó una biblioteca con escritorio incorporado.