Movistar Arena y Visa: una alianza que lleva la experiencia del show a otro nivel

Ir a un show en Movistar Arena es mucho más que ver a un artista en vivo. Desde sus inicios, el venue construyó una propuesta que excede al escenario: la previa, la gastronomía, el ambiente, cada detalle pensado para que la noche entera valga la pena. Y en esa lógica, la tecnología juega un rol cada vez más central.

Visa acompaña al Arena desde sus primeros años, y esa presencia se traduce de manera concreta en la experiencia de quienes visitan el recinto: pagar una cerveza, gastronomía de calidad o cualquier consumo dentro del venue con solo acercar el celular. Sin efectivo, sin wifi, sin perder un segundo de la noche. El pago sin contacto —tecnología NFC— es hoy parte del ritual del Arena, y Visa es el socio que lo hace posible.

Pero la alianza da un paso más. Visa suma ahora su nombre al espacio corporativo más exclusivo del venue: el Visa Lounge. Un lugar con butacas frente al escenario, gastronomía elaborada en el propio Arena y una experiencia diseñada para celebrar o compartir algo distinto. Un entorno donde el entretenimiento y lo corporativo se encuentran en el mejor escenario posible.

El Visa Lounge: el nuevo spot favorito de los melómanos.

La elección responde a una filosofía compartida. Tanto el Arena como Visa entienden que lo que las personas buscan no es solo un servicio, sino un momento. “En Visa estamos presentes donde nuestros clientes disfrutan, creando experiencias memorables y acercándoles nuevas formas de vivir lo que más les gusta”, afirma Silvana Antoniazzi, VP de marketing de Visa Cono Sur. El Arena es, en ese sentido, el escenario ideal: música, entretenimiento y cultura local e internacional en un mismo lugar, con una propuesta que los convoca noche tras noche.

Gastronomía y cocktails de primer nivel.

Para Visa, este tipo de alianzas no son accesorias: son una extensión directa de su estrategia global, Visa, everywhere you want to be. Estar presente en el Arena —en la gastronomía, en los pagos del día a día del venue, en el Lounge— es una forma concreta de aparecer donde la gente elige estar. Y la respuesta del público lo confirma: el engagement con las acciones de Visa dentro del recinto ha sido consistentemente positivo, con una conexión que va más allá de la transacción. “En Visa estamos comprometidos con entender al consumidor, generar valor y acompañarlo en cada paso. Esta alianza con Movistar Arena refleja nuestro propósito de conectar a las personas con experiencias significativas, a través de una red de pagos cada vez más simple, segura e innovadora.”

Lo que une a estas dos marcas es una orientación clara hacia la experiencia y hacia las personas. La tecnología y la innovación no son un fin en sí mismo, sino la herramienta para que cada momento de disfrute sea más fluido, más memorable, más propio. Eso es lo que Movistar Arena construye show a show y es lo que Visa viene a potenciar.

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