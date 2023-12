escuchar

La Navidad se celebra a nivel mundial, pero no todos los países lo hacen de la misma manera. En algunos casos, los festejos se extienden por varias semanas. En otros, se complementan con costumbres locales. También influye lo extendida que se encuentre la tradición cristiana en cada una de las naciones.

Los festejos más curiosos de Navidad en el mundo

La Navidad en la Argentina es sinónimo de cenas familiares y con amigos, de regalos y árboles decorados, entre otras cosas. Muchas de estas tradiciones se repiten a lo largo y a lo ancho del mundo, pero no suceden de igual manera en todos los países.

En nuestro país se suele comer mucho, tanto en la cena de Nochebuena como en el almuerzo de Navidad. En este sentido, Polonia se destaca aún más, ya que se suelen ingerir 12 platos en honor a los 12 apóstoles. En los hogares más tradicionales de este país incluso no se come carne durante esta noche. Además, se suele dejar una silla vacía con plato y cubiertos en honor a los que no tienen dónde pasar la festividad.

En Finlandia, ir al sauna es una actividad familiar que se suele hacer en Navidad Getty Images

Los finlandeses celebran la Navidad de una manera bastante singular: van a un sauna en familia y luego al cementerio para visitar a los seres queridos que ya no están en este plano.

Por su parte, Japón festeja esta jornada, pero tiene la particularidad de que la tradición cristiana no está arraigada en la población. Las familias se juntan a comer pollo frito del Kentucky Fried Chicken, debido a que esta cadena de comida rápida estadounidense hace décadas realizó una campaña publicitaria que quedó grabada en las costumbres populares.

En Japón se acostumbra comer pollo frito de KFC en Navidad image_vulture - Shutterstock

Otro caso curioso es el de Cuba, nación en que la Navidad coincide con dos festividades locales: Charangas de Bejucal y las Parrandas. Por este motivo, la tradición global se ve teñida por costumbres de este país caribeño.

Cómo es festejar Navidad en verano: el caso de Australia y Nueva Zelanda

La Argentina cuenta con la particularidad de que Navidad cae en verano, lo cual contrasta con las imágenes que muchas veces llegan a través de las series y las películas internacionales de celebraciones nevadas.

Hay países como Australia que aprovechan a la perfección las altas temperaturas de la temporada para celebrar esta festividad. En este lugar, se acostumbra celebrar la Navidad con picnics y parrilladas en la playa. Las langostas y los langostinos suelen estar presentes en las comidas navideñas. Los fuegos artificiales, por su parte, aportan un atractivo imperdible en el cielo de las costas.

En Nueva Zelanda la Navidad se celebra durante el verano Wikipedia

Por último, hay que mencionar que Nueva Zelanda cuenta con su propia versión del árbol navideño. Se trata del Pohutukawa, planta que crece por lo general a orillas del mar y que florece en diciembre, justo para aportar el colorido ideal para Navidad.

