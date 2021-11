Encontró un billete con un conmovedor mensaje y busca al dueño para devolvérselo

Una mujer de Guadalajara, México, se hizo viral mediante una publicación en redes donde circula la imagen de un billete de 50 pesos con una descripción que dice “último domingo del abuelo”. Al parecer, el papel tiene un valor distinto al económico para el propietario, y conmovidos por la posible historia que hay detrás, cientos de usuarios en las redes sociales buscan al dueño para devolvérselo.

La historia se dio a conocer en Facebook, bajo el perfil de Glez Mari. En la foto que publicó la mujer se observa un billete de 50 pesos mexicanos con la descripción: “Último domingo del abuelo”, seguido de la fecha 23/03/21.

De acuerdo con el relato de la usuaria, el billete lo recibió tras un vuelto que le dio un cliente en su comercio de ropa. Horas después la mujer se percató del mensaje y pensó que tal vez tenía una historia importante para quien lo escribió. De esa manera, recurrió a las redes sociales para contactarse con el propietario del dinero.

“Hola, me dieron este billete en un cambio y por lo que dice me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito. Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo, desconozco las causas del porqué tuvo que pagar con ese billete, pero si reconocés este billete, escribime para regresártelo y puedas conservar ese bonito recuerdo”, expresó la usuaria en un mensaje.

Buscan al dueño de un billete que tiene un mensaje especial

Luego, le pidió a sus seguidores que compartan la publicación para que la historia se haga viral y el propietario pueda recibir nuevamente su billete, con una simple consigna para saber la verdadera identidad del dueño. “Solo decime cómo se llama tu abuelito, para saber que es tuyo”, señaló, dejando el misterio de cómo se llama el hombre al que hacen mención en el billete.

Las reacciones fueron emotivas y sacaron lágrimas a más de una persona, debido a que es el último domingo que habría pasado el abuelo con su nieto en marzo del 2021. Los comentarios son diversos, algunos pidieron que el dueño vea que lo están buscando, otros agradecieron a Glez por su gesto y cientos de personas compartieron la historia con emotivas palabras.

Los usuarios esperan ansiosamente en conocer la historia que hay detrás del billete Facebook

“Qué gran gesto de tu parte” ; “ojalá aparezca el dueño, queremos saber el desenlace” ; “lo voy a compartir en mis otros grupos” ; “quisiera ver el final feliz”, son algunos de los mensajes que se pueden leer, de personas que esperan ansiosamente en que se ponga fin al misterio y saber la historia que se encuentra de trasfondo.