“Se acaba de dar un palazo”: Cinthia Fernández sufrió un doloroso accidente antes de salir al aire

Cinthia Fernández sorprendió este jueves en Los ángeles de la mañana (eltrece) al mostrarse con un hielo en la rodilla a lo largo de toda la emisión. No es el primer incidente que la panelista protagoniza esta semana: desde el martes, también sufre de una disfonía que le impide expresarse con normalidad.

“Se acaba de dar un palazo Cinthia Fernández. Está con hielo en la rodilla. ¿Te caíste en la puerta del baño?”, le preguntó Ángel De Brito a su compañera luego de que la cámara la enfocara. La mediática señaló entre risas: “Yo no me caigo nunca en mi vida”. En el mismo tono de broma, el conductor replicó: “Entre la vocecita y ahora la rodilla...”.

Poco tiempo después, Fernández explicó lo sucedido: “Estaba mojada la puerta del baño y me hizo track la rodilla para adentro. No entienden el porrazo que me pegué”. “No llegás al viernes, me parece”, comentó Ángel. Con humor, Cinthia agregó: “Chicos, me engualicharon. En mi casa tengo una invasión de bichos negros”. Suspicaz, su colega le dijo: “¿Quién habrá sido?”. “Ya sé, ya sé...”, respondió ella de modo enigmático.

El fuerte golpe que se dio Cinthia Fernández

La agitada semana de Cinthia Fernández

El lunes, la panelista de 34 años publicó en sus redes sociales un picante video que protagonizó con el cantante L-Gante. Se trata de una suerte de videoclip del tema “Bar”, que recientemente presentó el referente de la cumbia 420 con Tini Stoessel. En la filmación, ella lo agarra de la cara al artista y amaga con darle un beso. Esto habría producido el presunto enojo de la novia del músico, Támara Báez, quien compartió una historia en su cuenta de Instagram que podría haber estado dirigida a Fernández: la imagen de un zorro con la leyenda “igualita”.

Como era de esperar, Cinthia no se quedó callada, salió al cruce de Báez y negó tener un vínculo amoroso con L-Gante: “Sí, obvio, le fui a hablar como corresponde. No sé si el tuit fue para mí, yo no me hago cargo porque no tenía nombre. Todos me apuntaron a mí. Si hay algo que no soy, es zorrita”.

En LAM, de Brito le preguntó sin filtro: “¿Le diste a L-Gante?”. Fernández contestó de forma tajante para disipar cualquier duda: “¡No! Estás loco”. Y, con instinto comercial, aprovechó para promocionar un nuevo contenido de su perfil social: “Van a ver el verdadero final en mi Instagram. Van a ver realmente lo que pasó entre nosotros”.