“No te metas con marido ajeno”: le colgaron un cartel por infiel pero le erraron y el pasacalles para pedir perdón fue insólito

Una mujer decidió acusar a una vecina de “robamaridos”, para lo cual colgó un violento pasajes para que todos lo vieron. Sin embargo, la autora descubrió que se trataba de un error y decidió pedirle disculpas a la acusada colgando un nuevo cartel.

La insólita situación que se hizo viral en las redes sociales tiene como protagonista a María Ibarrola, la destinataria del ofensivo mensaje. “María Ibarrola sos una zorra. No te metas con marido ajeno”, decía el primer cartel que apareció sorpresivamente en la calle.

"Te pedimos perdón", la acusaron de "robamaridos" en un pasacalles pero se arrepintieron

Sin embargo, todo parece indicar que la autora se equivocó porque días más tarde apareció otro pasacalles con un llamativo pedido de disculpas. “María Ibarrola, nos equivocamos contigo. Te pedimos perdón”, decía el nuevo mensaje con la misma tipografía que el primero. Aunque la diferencia que se puede apreciar en los colores utilizados para el segundo mensaje generó algunas dudas.

Como no podía ser de otra manera, la curiosa situación no tardó en hacerse tendencia en Twitter. Allí los usuarios hicieron comentarios de todo tipo y hasta se pusieron a especular sobre qué pasó realmente entre la autora de los carteles, su marido y María Ibarrola.

“Bueno. Estuvo mal acusando sin pruebas, pero hizo lo que no muchos hacen. Pedir disculpas después de equivocarse”, apuntó uno de los tuiteros.

Los usuarios reaccionaron al insólito pedido de disculpas en un pasacalles que se volvió viral

Un tuitero fue demasiado lejos y comparó el episodio con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. “Derecho de rectificación o respuesta, art. 14.1 pacto de San José de Costa Rica”, escribió.

Hasta el Pacto de San José de Costa Rica fue mencionado a raíz del pasacalles de las disculpas que se hizo viral

Como cada vez que algo se hace viral en Twitter, no faltaron las analogías con la popular serie animada Los Simpson. En este caso, recordaron una frase diálogo de Homero Simpson: “Marge, ¡creo que odio a Michael Jackson! No, no. La verdad es que canta bien y es noble. ¡Buenas noches!”, escribió.

Un diálogo de Los Simpsons entre las principales referencias del insólito pasacalles viral

Otro usuario hizo foco en el segundo cartel y su repentino pase al plural: “El NOS EQUIVOCAMOS es lo peor. ¿Quiénes? ¿La que hizo el cartel? ¿Los que le dieron la idea?”, se preguntó.

Un insólito pedido de disculpas a través de un pasacalles generó todo tipo de comentarios en Twitter

“A la China Suárez le gusta esta publicación”, apuntó un tuitero que decidió comparar la insólita la situación con el turbulento historial amoroso de la actriz.

El episodio del pasacalles viral hizo recordar al pasado amoroso de La China Suárez

Una de las teorías que cobró más fuerza entre los usuarios a partir de la viralización de esta particular historia es que la propia María Ibarrola habría mandado a colgar el segundo cartel para limpiar su nombre.

“Es otro tipo de pasacalles. El segundo se lo mandó a hacer ella misma”, comentó un tuitero con toda seguridad.

Especulaciones y comentarios sobre el pasacalles de las disculpas que se volvió viral

En el mismo sentido, una usuaria apostó: “Me la juego que al segundo pasacalles lo puso María Ibarrola”.