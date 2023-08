escuchar

María Dolores Guldris es rosarina, mamá de dos hijos y tiene una profesión que ama y para la cual está altamente capacitada: es conductora de camiones y de colectivos. Sin embargo, hace unos meses que se encuentra sin trabajo y es por ello que publicó recientemente un pedido de empleo en LinkedIn que se volvió viral. En diálogo con LA NACION, la camionera rosarina contó que gracias a esa publicación ya la llamaron para una decena de entrevistas laborales y reveló que ese posteo en la red de empleos fue su último recurso: “Cuando redacté ese mensaje estaba tirando la toalla”.

Guldris tiene 36 años, es mamá de Julia, de 7 años, y de Santino, de 12. Es, también, el sostén de su familia. Además de tener gran experiencia y capacitación en el rubro, es una luchadora por el acceso igualitario al trabajo en los vehículos de gran porte. En ese sentido, entre otras cosas, ella fue la promotora, en 2021, de la ordenanza 10.290 de la ciudad de Rosario para que haya más conductoras y operarias en camiones recolectores de la ciudad.

La publicación de Dolores Guldris en LinkedIn en la que expresa que busca trabajo como camionera se convirtió en viral Linkedin / María Dolores Guldris

Hasta hace unos meses, Dolores trabajaba como chofer de un camión cisterna que transportaba combustible, pero renunció por un motivo que no quiere hacer público pero que habla de su integridad. “Tuve que decidir y renunciar a lo que más me gusta hacer”, contó la mujer que, vista su situación como desempleada en el rubro, hace una semana decidió publicar en LinkedIn un aviso para volver a tener un empleo al volante de un camión o de un colectivo.

“Hola, ¿Cómo están? Soy Dolo y busco con todas mis ansias un empleo digno para poder mantener a mis dos hijos”, comenzó el mensaje de Guldris en la red social de empleos. El posteo venía acompañado con una foto de ella cuando realizaba uno de sus trabajos como conductora de un colectivo de transporte de niños en Rosario. “Soy conductora profesional, estoy capacitada para poder hacerlo en colectivos y camiones, tanto en larga distancia como local”, continuaba el posteo.

Dolores Guldris trabajaba hasta hace unos meses como conductora de un camión cisterna que transportaba combustible Gza. Dolores Guldris

“Cuento con mis licencias interjurisdiccionales vigentes, tanto en cargas generales, mercancías peligrosas y pasajeros. También me capacité y tengo licencia para conducir servicios de emergencia”, seguía el mensaje, que concluía: “Si compartís me ayudás un montón. Si estás buscando una persona para la conducción responsable, puntual, que cuide la presencia y la buena conducta, no dudes en escribirme ¡Abrazo a todos!”.

La publicación se convirtió pronto en un fenómeno viral, con más de 10.000 Me Gusta y cientos de respuestas, algunas de ellas con informaciones de trabajos para Dolores y otras deseándole suerte y ánimos.

“Impactada y agradecida por las respuestas”

“Tuve 10 entrevistas, varias empresas me han contactado. No esperaba tener tanta repercusión”, cuenta Guldris, que luego asevera: “Cuando redacté ese mensaje estaba tirando la toalla. Dije: ‘Tiro un mensaje a ver si puedo conseguir algo y si no, veré a qué me dedicaré”. Pero ahora, luego de las respuestas que obtuvo gracias a su posteo en LinkedIn, la mujer dice: “Tengo esperanzas y tengo ilusión. He quedado impactada y sumamente agradecida por las respuestas de la gente, no tengo palabras para agradecer tanto apoyo”.

Luego de señalar que todavía no tiene nada certero, pese a las entrevistas, la conductora rosarina resaltó la parte positiva de su experiencia: “Parece que la sociedad está dividida, pero cuando ocurren estas cosas el país se pone muy solidario”.

Dolores Guldris tuneaba la cabina de su camión a su estilo mientras realizaba su trabajo como conductora, una tarea que la apasiona Gza. Dolores Guldris

A la vez que desarrollaba sus buenas aptitudes para la conducción profesional de camiones y colectivos, Guldris bregaba por la equidad en el acceso a ese tipo de trabajos, que han sido siempre propiedad de los hombres.

Cuando tiene que explicar el por qué de su lucha por la igualdad, Dolores es elocuente: “Es importante que la mujer pueda tener las mismas oportunidades que los hombres. Hago hincapié en que muchas de nosotras somos jefas de familia, que hemos sufrido violencia de género y las medidas que tienden a la igualdad son importantes para que nosotras logremos la independencia económica en rubros que históricamente fueron masculinizados”.

“No me gusta eso de decir que es una grieta entre mujeres y hombres. Nadie le viene a sacar el trabajo a nadie. Somos personas como es cualquiera y solo queremos trabajar”, agrega la conductora, que desde chiquita, con una infancia humilde y de pocos juguetes, se metía en un cajón de manzanas y jugaba a manejar.

El juego de la pequeña Dolores se convirtió en un sueño y poco a poco, y con mucho sacrificio, fue pasando por distintos vehículos: arrancó a los 18 años con una moto, luego tuvo un auto, luego manejó un taxi -su madre fue una de las primeras taxistas de Buenos Aires, cuenta- y con el tiempo, con las licencias correspondientes, colectivo y camión.

“Mis hijos quieren a mami camionera”

En la propia página de LinkedIn de Dolores Guldris hay información sobre la buena capacitación con la que cuenta. En 2020, ella fue una de las 12 mujeres argentinas que superaron el examen para realizar el Programa de Conducción Profesional Conductoras que promueve y realiza la compañía de camiones Scania en el país. “Yo fui la única mujer de Santa Fe que accedió a ese curso, para el que se postularon unas 1400″, cuenta orgullosa Dolores. Además, en su ciudad, el Concejo Deliberante, por iniciativa de la edil Fernanda Gigliani, le dio un Diploma de honor por ser la primera rosarina egresada de esa capacitación.

Previamente, ella también había realizado en su ciudad un curso que hizo el municipio con el aval de la Universidad Nacional de Rosario para conducción del servicio de transporte urbano y servicios de emergencia. Allí, Dolores fue una de las 26 mujeres seleccionadas entre las 800 que se postularon. “Esta capacitación se dio solo en 2019 y fue producto de una lucha previa donde varias mujeres nos unimos para que haya más colectiveras y se modifiara la ordenanza para que hubiera ingreso paritario, que por cada hombre contratado se contrate una mujer”, cuenta esta profesional del volante cuya solicitud de trabajo se viralizó en LinkedIn.

En 2020, Dolores Guldris hizo una capacitación como conductora dictada por la empresa de camiones Scania, que solo llegaron a hacer 12 mujeres en toda la Argentina Gza. Dolores Guldris

En estos meses en que no se puso al frente de un camión, Dolores retomó otra de sus ocupaciones que había dejado: “Soy peluquera desde hace muchos años y volví a este rubro. Había vendido todos los elementos y ahora estoy cortando el pelo a domicilio”.

Cuando se le consulta si tiene alguna preferencia, en un posible futuro trabajo, entre los tipos de vehículos de gran porte que podría llegar a manejar, Dolores Guldris reflexiona: “Son dos profesiones diferentes. El colectivo es sociable y el camión es muy solitario, pero me llevo bien con ambas, las dos me hacen muy feliz”.

"Mis hijos aman a mami camionera, porque saben que arriba de un camión soy feliz", dice Dolores Guldris Gza.

La felicidad por ejercer el oficio que ama vuelve a aparecer cuando la mujer responde cómo toman sus pequeños su pasión por los camiones y colectivos. “Mis hijos quieren a mami camionera, porque si la ven a ella arriba del camión saben que es feliz, y si ellos me ven feliz, son felices”, resume.