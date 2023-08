escuchar

Carolina “Pampita” Ardohain es una de las modelos y conductoras más icónicas de nuestro país, que desde sus inicios cautivó al público y fue convocada para ser la imagen de las marcas más importantes, tanto nacionales como internacionales. Con su simpatía y simplismo alcanzó las pasarelas más destacadas, pero en sus comienzos nada fue color de rosas y, a medida que su carrera ascendía, las internas en su entorno laboral se hacían cada vez más incómodas. Tanto es así que, a través de sus redes, la conductora expuso un recuerdo que evidenció los roces con sus compañeras.

Pampita dejó en evidencia los roces entre las modelos

Desde su Instagram, Ardohain hizo eco de un video vintage que publicó en primera medida su excompañera de pasarelas, Nancy Rodríguez, quien se mudó hace tiempo a Miami, Estados Unidos y desde allí lleva una vida alejada de los medios. En una Storie, la blonda celebró su trabajo en el pasado con Pampita y para ello rememoró las internas que existían debido a la profesión.

En ese marco, posteó un video sobre un importante desfile del cual no se reveló el año, pero en el que se puede ver a una serie de modelos sobre la pasarela, al tiempo que desde unas escaleras desciende Pampita con un atuendo distinto y disonante con el resto. En un momento, la inminente jurado de El Bailando 2023 (América) se choca con una de sus compañeras, quien a causa de este cruce inofensivo le pronunció una serie de palabras al oído.

El cruce entre Pampita y una de sus compañeras en la pasarela (Fuente: Instagram/Nancy Rodríguez)

Si bien no se supo qué es lo que le dijo a Ardohain, Rodríguez lo citó como ejemplo de que dentro del mundo del modelaje no siempre existen buenos tratos. “Siempre había roces en la pasarela… Pero ella, Pampita, tenía luz propia. Fue un placer compartir años de pasarela con ella, ¿qué año dicen que fue?”, señaló la exmodelo.

Cabe destacar que allí Pampita era muy jovencita, su rostro delata que fue en sus inicios en los medios, cuando su imagen comenzaba a ganar mayor preponderancia. En más de una ocasión, la pareja de Roberto García Moritán, contó públicamente lo difícil que fue su paso por el mundo del modelaje.

El pasado de Carolina Ardohain en las pasarelas y las internas detrás de los bastidores

Recientemente, en una visita al programa Noche al Dente (América) que conduce Fernando Dente, la exconductora de El Hotel de los famosos (El Trece) remarcó las complejidades del mundo del modelaje, en donde si bien rescató las cuestiones buenas, también se refirió a que experimentó situaciones incómodas.

Pampita contó la perturbadora experiencia que vivió antes de desfilar

“Éramos superestrellas, no existe más eso. La gente no sabe cómo se llaman las modelos de ahora”, comentó Ardohain. “Vos viniste como a romper un poco el esquema”, le comentó Dente. “Bajitas no había ninguna. Yo era la mini, como que no combinaba ahí, era medio de otro pozo”, aseguró ella. “Hoy a la distancia, ¿creés que el ambiente de las modelos era competitivo o por ahí es una cuestión de que todas eran medio chicas? Que quizás llevado a cualquier ambiente, hubiera pasado lo mismo”, quiso saber el conductor.

“Es que llamábamos mucho la atención”, aseguró la invitada. “Era ‘quien abre el desfile’ o ‘qué vestido le pusieron a tal’. A eso no lo veo hoy en nada”. Acto seguido, reveló: “Era tremendo. Te robaban un vestido y te ibas recaliente”. Esto último sorprendió al conductor, quien quiso saber un poco más de cómo era el modus operandi tras bastidores. “Te lo asignaban a vos y venía otra que era más conocida, lo pedía y se lo daban. Y vos recién estabas empezando, no podías hacer nada”, le explicó.

Por último, indicó que en los desfiles “había que aguantar” con las manos en la cintura y los codos firmes porque “venía el malón de atrás” que también quería estar en las fotos y las modelos que estaban en la fila de adelante con Roberto Giordano tenían que sostenerse firmes codo con codo para que ninguna se adelantara. “Era re complicado, pero bueno, éramos muy jóvenes”, sostuvo.