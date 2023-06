Es camionera, maneja con volante rosa y sube videos de Tik Tok mientras lleva cargas peligrosas

escuchar

Dolores Guldris se levanta a las cinco de la mañana y desayuna un café con leche y tostadas de pan integral con sus dos hijos, Julia y Santino. Después se viste, se pinta los labios, y sale a trabajar con Katy Perry o Nicki Nicole de fondo. Muchos dicen que su trabajo es poco femenino y pensado para que lo haga un hombre. A ella no le importa, es camionera y está enamorada de su profesión.

“La primera vez que me subí a un camión fue una locura. Flechazo a primera vista. Felicidad adrenalínica. Sentí que estaba volando”, dice la rosarina de 36 años. Su primer contacto con los camiones fue a los 32 con un Volkswagen 280 Constellation al que bautizó como Escarabajo pero apodaba Caniche rosa, ya que su cabina era toda rosa, con fundas almohadones y peluches. “Fue mi primer gran amor. Arriba de él tuve mis primeros viajes y experiencias. Lo primero que pensé fue cómo no empecé antes”.

Actualmente, Guldris es empleada fija de YPF, en donde se desempeña como chofer de mercancías peligrosas de lunes a viernes. En sus descansos permitidos, de 15 minutos cada uno, toma mates y hace tiktoks, mostrando su nave y animando a otras mujeres a sumarse a la profesión. Un poco por diversión pero también porque siente que es un poco responsable de difundir los beneficios de su trabajo.

Antes de eso era colectivera, un trabajo al que le costó bastante llegar por el solo hecho de ser mujer. “Cuando arranqué a manejar colectivos en 2019 ya llevaba seis años de haber sacado la licencia especial y aplicado a miles de trabajos sin respuesta alguna”, dice Guldris y se nota que el tema todavía la frustra bastante. “Me decían que no tenía experiencia. ¿Cómo iba a tenerla si no me contrataban?”, pregunta retóricamente. En la industria del transporte, como en muchas otras, hay un sesgo y grave. Mientras que la mayoría de los colegas varones de Guldris empezaron a trabajar a los 20 años, a ella no le quedó otra que esperar a los 30.

Camionera no se hace, se nace

Lo cierto es que en la familia de Dolores la atracción por los vehículos -en particular, los pesados- corre por las venas. Su abuelo era camionero y a ella le hubiera gustado mucho heredar de él la profesión. Pero el destino tuvo otros planes y, en el rubro, le tocó hacerse desde abajo. Para eso tuvo que armarse de paciencia, perseverar y esperar muchos años antes de que una empresa se dignara a contratarla.

“Resulta que mi mamá quería salir de Rosario y se mudó a Buenos Aires, donde conoció a mi papá. Se lo cruzó por primera vez en un taxi, que él manejaba. Empezaron a salir y al poco tiempo no tuvo una mejor idea que regalarle un taxi”, relata Guldris, que más allá de encontrarle lo pintoresco al mundo de los taxis, está convencida de que a su mamá le hubiese encantado manejar un camión de haber tenido la chance. “El gusto por manejar algo de gran porte es algo que una lleva dentro y que en algún momento se despierta”.

Para llegar a manejar las grandes máquinas, Guldris tuvo que hacer el camino largo y fueron las iniciativas organizadas por mujeres -las mismas que ella hoy también organiza- las que le permitieron ascender. En el 2020, en plena pandemia, fue una de las pocas seleccionadas para hacer una capacitación de Scania -el “Programa Conductoras”- y obtuvo un Diploma de Honor por ser la única rosarina con doble capacitación, y por tener un rol activo en las varias luchas por la igualdad en la industria del transporte.

Un trabajo dominado por hombres pero hecho para mujeres

De acuerdo con los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las mujeres que tienen una Licencia Nacional de Transporte Inerjurisdiccional (el único documento que habilita a realizar el transporte interjurisdiccional de cargas o de pasajeros en el territorio nacional) representan apenas al 1% del total. Por otro lado, según los últimos datos son menos del 0,05% del total las mujeres que poseen una licencia profesional para manejar camiones articulados.

“En mis tiktoks hago mucha parodia sobre mi experiencia porque fue dura. Porque realmente lo padecí”, admite Guldris. Aunque su fin -en sus propias palabras- no es armar una guerra de género en la profesión, reconoce que las mujeres tienen algunas características que podrían hacer de las rutas corredores más seguros. “Las mujeres pensamos dos veces las cosas antes de hacerlas. Antes de apretar el acelerador y hacer un sobrepaso me cuestiono si es prudente”, explica. “Muchos hombres no toman esa precaución, y por eso muchos vuelcan”. Si se considera que la tarea cotidiana de Guldris consiste en transportar cargas cuya perdida equivale a un daño ambiental y social grande, la prudencia pasa a ser un valor clave.

La contracara de la prudencia son el miedo y la inseguridad. El sesgo y los prejuicios de las mujeres en el rubro del transporte están tan arraigados que a veces una se pregunta qué vino primero: si el miedo al volante o la desestimación del hombre. Y “las empresas de transporte no toman un rol muy activo frente a esta problemática”, asevera Guldris. “De a poquito vamos rompiendo esta barrera. Al vernos entre nosotras nos animamos más. Las ganas se contagian. Porque pensás: si la otra lo está haciendo, entonces yo también puedo”.

El día a día de la camionera

Los viajes que hace Guldris pueden durar horas o días. Aunque prefiere que sean cortos -para pasar más tiempo con sus hijos- todos pasan volando. La vida de la camionera es solitaria pero a ella le gusta. “A diferencia de la colectivera, que está en constante contacto con la gente, la camionera es ella y el camión”.

De su profesión le gusta todo, pero sobre todo los paisajes, los amaneceres y los atardeceres en la ruta y desde un asiento privilegiado (los del cerro en Jujuy son impagables). También ama la libertad que le brinda el volante y la familia que le dio el oficio. “Me hice amigos de oro. La familia camionera es espectacular porque siempre entendemos lo que le está pasando al otro, porque alguna vez nos tocó pasar por eso y estamos dispuestos a dar una mano”, cuenta Guldris.

“Ya sea que se te pinchó una rueda o cortó una manguera, estás perdida en el medio de la ruta o no llegás a fin de mes, tu familia camionera siempre va a querer ayudarte. Con indicaciones específicas para llegar a destino, con una comida a la noche, con un consejo o un abrazo”, agrega y concluye: “Mi familia camionera fue clave para poder crecer profesionalmente”.

Si pudiera cambiar algo del oficio sería el prejuicio que está armado en torno a la figura del camionero. “Muchas veces nos tildan de sucios e ignorantes. Nos maltratan y menosprecian porque que no tuvimos una educación formal”, advierte Guldris. “Es ridículo, porque atrás de todo lo que uno tiene en la casa hay un camionero”.

Cuando se le pregunta a Guldris que fue lo más lindo que vivió desde que empezó en el rubro de los camiones responde sin dudarlo demasiado que es el reconocimiento. “El orgullo que veo que sienten otras mujeres cuando tomamos la rienda y abrimos el paso para que otras hagan lo que yo hoy hago. Eso es lo que me llena de amor y me motiva para seguir andando”.

