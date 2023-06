Paseaba por Palermo y en una valija se encontró con una joya de los años ochenta

escuchar

Cada vez son más los tiktokers que se viralizan en las redes sociales por mostrar objetos que se descartan y que, en algunos casos, pueden ser reutilizados o son de gran valor. En este caso, Luz encontró una valija con un producto que hizo recordar a muchos a los años ochenta.

Electrodomésticos, indumentaria, libros, muebles, teléfonos celulares y antigüedades son algunas de las cosas que se encuentran este tipo de creadores de contenido en la ciudad o en containers de basura. Lo que algunas personas no necesitan, no utilizan o simplemente descartas, otras la ven como una oportunidad para darle un nuevo uso al objeto.

Caminaba por Palermo y se encontró con una valija con un tesoro de los ochenta

Esta modalidad se hizo conocida en los Estados Unidos y luego se replicó en otras latitudes. Los ciudadanos dejaban afuera de sus casas o cerca de los botes de basura, productos casi impecables antes de que se lo lleve el recolector de basura. Y otros que lo necesitaban aprovechaban la oportunidad y se llevaban objetos como, por ejemplo, un lavarropas que funcionaba o un mueble en perfectas condiciones.

El elenco de la primera temporada de Fama

En el caso de Luz, que hace videos blogs bajo el pseudónimo de @luzgrraw, muestra la cantidad de objetos con las que se topa a diario en la calle e incluso comparte la ubicación por si alguno de sus seguidores quiere llevárselo. En algunas ocasiones, casi sin saberlo, se topa con objetos que pueden tener un gran valor sentimental para gente más grande. En una de sus últimas publicaciones se encontró con una valija que tenía una joya de otro tiempo.

En el video se encontró con un celular. “Es re viejo, pero me lo voy a llevar igual”, señaló. También apareció un sillón roto; sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fueron los DVDs que encontró sobre la serie ochentosa, Fama. “¿Ah, es una serie?”, señaló la joven, quien mostró un total de cuatro temporadas. Cada una exhibía el histórico logo y a los jóvenes en la academia de baile. Además, en el formato DVD encontró conciertos originales de Robbie Williams y George Michael.

La publicación llegó a más de 8 mil likes y tuvo todo tipo de comentarios, incluso de algunos que eran seguidores de la teleserie histórica. “La serie Fama mi sueño frustrado de ser bailarina”; “Fama me miré toda la serie era genial”; “Y yo que no puedo comprar una escuadra y ahí tiran como si no valieran”; “¿Qué días son buenos para cirujear?”; “¡Ese celular! ¿Sabés lo que tenés en tus manos?”; “¿Dónde es? Quiero ir a cirujear también”; fueron algunos de los mensajes con más likes.

En cuanto a Fama, la serie estadounidense tuvo un total de seis temporadas y su primer capítulo se emitió en 1982. Se trataba de un grupo de jóvenes que estudiaban en la Escuela Preparatoria para las Artes Escénicas de Nueva York, donde se conocían las distintas historias de los personajes que querían ser artistas. El año pasado, los actores de la primera temporada se juntaron a celebrar los 40 años desde el estreno del primer episodio.

LA NACION