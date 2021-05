Nonillizos por sorpresa: una mujer dio a luz a 9 bebés y es récord mundial

Halima Cisse, una mujer maliense de 25 años, dio a luz a nueve bebés, dos más de los que los médicos le habían dicho que tenía en su vientre. El parto tuvo lugar en Marruecos, a donde fue trasladada por el gobierno de Malí para que recibiera atención especializada.

Los bebés, cinco niñas y cuatro niños, nacieron por cesárea y se encuentran en buen estado de salud, según informó Fanta Siby, ministra de Salud de Malí. ”Estoy muy feliz”, le dijo su esposo a la BBC. “Mi esposa y los bebés están bien”.

Es extremadamente raro ver nacer a nonillizos, y las múltiples complicaciones durante y después del parto a menudo hacen que algunos de los bebés no sobrevivan. Siby felicitó al equipo de médicos de ambos países que apoyaron el nacimiento de los niños por el “feliz resultado”.

Un embarazo que causó sensación en Malí

El embarazo de Halima Cisse se convirtió en un tema que fascinó a la sociedad maliense, incluso cuando se creía que solo llevaba septillizos en su vientre, según reportó la agencia de noticias Reuters. Los médicos en Malí estaban preocupados por el bienestar y las posibilidades de supervivencia de los bebés y en consecuencia el gobierno intervino.

Cisse pasó dos semanas en un hospital en Bamako, la capital de Malí, pero las autoridades tomaron la decisión de trasladar a la mujer embarazada a Marruecos el 30 de marzo, detalla la ministra de Salud de Malí. Y después de cinco semanas en una clínica en Marruecos, dio a luz el martes.

Un caso muy raro

Una mujer que tuvo ocho bebés en EE.UU. en el año 2009 obtuvo el récord Guinness del mayor número de niños nacidos (y que sobrevivieron) en un solo parto.

El Ministerio de Salud de Malí publicó esta imagen de tres de los nueve bebés que nacieron este martes

En el pasado solo se habían registrado dos casos de nonillizos, uno en una mujer en Australia en 1971 y otro en Malasia en 1999, pero ninguno de los bebés sobrevivió más de unos pocos días. Los octillizos de Nadya Suleman, poseedora del récord mundial, crecieron y ahora tienen 12 años. Los concibió mediante fertilización in vitro.

El esposo de Halima Cisse todavía está en Malí con la hija mayor de la pareja. Dice que ha estado en contacto constante con su esposa y que no le preocupa el futuro de la familia. ”Dios nos dio a estos niños. Él es quien decide qué pasará con ellos. No me preocupa eso. Cuando el Todopoderoso hace algo, él sabe por qué”, le dijo Adjudant Kader Arby a BBC Afrique.

El feliz padre asegura además que su familia se ha sentido abrumada por el apoyo que recibió. ”¡Todos me llamaron! ¡Todos llamaron! Las autoridades de Malí llamaron para expresar su alegría. Se lo agradezco... Incluso el presidente me llamó”.

¿Qué causa el embarazo múltiple?

Análisis de Rhoda Odhiambo, reportera de salud de la BBC, Nairobi.

Es muy inusual que estos embarazos ocurran de forma natural. A menudo es el resultado de un tratamiento de fertilidad, aunque no sabemos si esto fue lo que sucedió en el caso de Cisse. El ginecólogo Bill Kalumi, del Hospital Nacional de Kenia, explique realmente esto solo ocurre cuando ha habido un tratamiento de fertilidad.

Los casos de nonillizos son extremadamente raros Shutterstock

Hay varias razones por las que se busca un tratamiento de este tipo. En África, comúnmente los medicamentos para la fertilidad se recetan cuando una mujer deja de usar un anticonceptivo hormonal, ya que puede que le tome un tiempo volver a ovular, señaló el doctor Kalumi.

Esto puede resultar en la liberación de varios óvulos, en lugar de uno, durante el ciclo menstrual de una mujer. Los partos múltiples son riesgosos tanto para la madre como para los bebés, y se suele recomendar a una mujer que está embarazada de más de cuatro fetos que reduzca ese número en países donde el aborto es legal.

La mayoría de los embarazos que involucran a un gran número de bebés ocurren prematuramente, sin embargo, no se sabe si este fue el caso de Cisse. Los bebés prematuros, los que nacen antes de las 37 semanas, corren el riesgo de desarrollar problemas, ya que tienen pulmones inmaduros y son propensos a infecciones como la sepsis, debido a su débil sistema inmunológico.

A largo plazo, los bebés de embarazos múltiples también tienen más probabilidades de desarrollar parálisis cerebral, que afecta el movimiento.

