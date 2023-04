Ofreció sus ahorros a quien lo ayude a encontrar trabajo y conmovió a todos

escuchar

Un joven se volvió viral por un pedido que hizo en sus redes y conmovió a todos. Lautaro Montenegro proviene de una familia humilde de Campana, pero no está dispuesto a que su origen limite sus posibilidades.

El 19 de marzo publicó un mensaje en Facebook para poder modificar su realidad. “Cambio mis únicos 100 dólares a cambio de un trabajo estable. Tengo secundario completo y unas ganas inmensas de progresar. Ayúdenme compartiendo gracias”, escribió en la red social.

“Estuve trabajando por contrato durante tres meses, pero no me lo renovaron. Con lo que me pagaban logré ahorrar y comprar dólares, pero cuando quedé desocupado usé parte de esa plata para mantenerme. Al final, no sabía si pagar el alquiler de mi casa o comprar comida. Cuando compartí ese mensaje lo hice un poco por inocencia y otro poco por desesperación”, contó el protagonista de esta historia en diálogo con LA NACION.

El desesperado mensaje que publicó Lautaro Montenegro en sus redes.

El joven, de 22 años, vivía con su madre y su hermana en el barrio San Felipe, del que decidió mudarse: “Me fui por la delincuencia y por el consumo de drogas, no quería eso para mi futuro”.

“Quiero crecer como persona y sé que un trabajo estable es lo más digno que uno puede tener”, aseguró. En ese sentido, remarcó que tiene experiencia en montaje de estructuras, en obras civiles y en carga y descarga, entre otras cosas. “Sé hacer de todo un poco. En la situación en la que estoy hago lo que tenga que hacer en tanto sea algo honesto”, precisó.

Lautaro, que sueña con estudiar administración de empresas, todavía se encuentra desocupado pero tuvo varias entrevistas desde que publicó el mensaje en Facebook: “La gente es buena. Nadie de los que me ofreció trabajo me pidió la plata a cambio pero igualmente yo la guardo porque di mi palabra”.

Actualmente, tuvo que mudarse no le alcanzaba para pagar el alquiler y convive con su novia Miguelina, que es docente de una escuela primaria. “A futuro me imagino que con ella progresamos juntos, que nos alcanza la plata para que no nos falte nada y que soy económicamente estable. Una vez que consiga trabajo, pienso anotarme en la facultad para seguir estudiando”, concluyó.

