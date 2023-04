La expareja de Cacho Garay se quebró al hablar de la denuncia por violencia de género: “Me amenazó con un revólver”

escuchar

Días atrás, Verónica “Bamby” Macías Bracamonte hizo una denuncia contra Juan “Cacho” Garay, su pareja durante más de una década, por “agresiones físicas, sexuales y económicas”. Tras ser detenido y luego de que allanaran su casa -en donde encontraron armas no registradas-, el humorista fue liberado en la mañana del jueves. Durante la tarde del viernes, la cantante lírica rompió el silencio y dio detalles del calvario que vivió a lo largo de los 13 años de relación.

Verónica “Bamby” Macías Bracamonte y Cacho Garay se conocieron en 2010, cuando ella tenía 19 años y él ya superaba los 50. Aunque empezaron su vínculo como amigos después de que él fuese a verla cantar al teatro, el vínculo evolucionó hasta convertirse en un noviazgo. Años después, pasaron por el Registro Civil y, libreta en mano, se instalaron en Mendoza.

A pesar de que su relación siempre se caracterizó por el perfil bajo y nunca protagonizaron escándalos mediáticos, días atrás trascendió que, contrario a lo que se creía, puertas adentro la situación no marchaba para nada bien. Así lo evidenció Macías, quien presentó denuncias contra su marido tras vivir un violento episodio en Villa Carlos Paz.

Tras la detención y liberación de Garay, la intérprete lírica rompió el silencio y decidió hablar por primera vez de las múltiples agresiones que recibió durante sus años de casada.

“Él es una persona que tiene una capacidad increíble de convencer a las personas. Tiene un talento impresionante y seguramente va a seguir trabajando. A mí no me importa nada de eso. Él me hizo mucho daño durante 13 años y esta es la primera vez que yo salgo a hablar”, dijo al comienzo de su entrevista en A la tarde (América).

Con la voz quebrada, agregó: “Y si salgo a hablar es porque tengo miedo por mi vida. Él lo va a negar, pero me amenazó de muerte y me dijo que yo no iba a cantar nunca más en ningún lugar. Mi vida está destruida. Yo estoy cayendo en una realidad que me da mucha vergüenza. Cuando yo fui a un refugio en donde me asistieron muchas personas, me hicieron entender que todo lo que estaba viviendo no era normal”.

Sobre los maltratos a los que fue sometida, detalló: “Yo no sé lo que es ir a tomar un té con una amiga y quedarme hasta las 12 de la noche, porque me empezaba a amenazar. Privada absolutamente de mi libertad. Yo nunca dispuse de una tarjeta de crédito porque, según él, yo iba a gastar. Él habla de que nunca me faltó nada, pero se compra autos de lujo, sale cuando quiere y yo jamás pude invitar a mi familia a mi casa. Me amenazaba de muerte con un revolver para darme miedo”.

Y agregó: “Cuando yo me enteré, por una médica, que yo tengo una enfermedad de transmisión sexual, decidí que para mi Cacho está muerto. No existe más. A mi no me importa lo que él diga, soy una buena persona que lo cuidé y le salvé la vida muchas veces”. Finalmente, subrayó: “Yo no soy una chica normal, he perdido el control de mi vida. Estoy muerta”.

