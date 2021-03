Oprah Winfrey. El imperio de 2,7 mil millones de dólares de la reina de la tevé

Junto a su compañero de vida, el escritor y empresario Stedman Graham. Están juntos hace treinta y cinco años pero jamás se casaron. Él le propuso matrimonio una sola vez, en 1993, pero no encontró eco en su pareja. “Mi vida con el programa era mi prioridad y ambos lo sabíamos. Me di cuenta de que en realidad no quería un matrimonio. Quería que él me lo pidiera. Saber que sentía que yo era digna de ser su esposa, pero no quería los sacrificios, los compromisos, el compromiso diario necesario para hacer que un matrimonio funcione”, contaría luego Oprah. No tiene hijos.

Getty Images