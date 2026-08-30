Pablo, albañil en Noruega: “El sueldo es de 6200 euros, no hay mano de obra cualificada”

Noruega se posiciona como un destino laboral de alta preferencia para profesionales extranjeros que buscan mejorar sus ingresos. Pablo González, un albañil español con siete años de trayectoria en el país nórdico, describe un escenario caracterizado por la escasez de personal local capacitado. Esta situación obliga a las empresas a reclutar talento fuera de sus fronteras para mantener el ritmo de sus obras civiles y de edificación. Según González, el mercado ofrece sueldos brutos cercanos a los 6200 euros para roles con responsabilidad, tales como jefes de obra, ingenieros, arquitectos o geólogos.

El trabajador aclara que las cifras varían según la especialización y la experiencia, donde el sistema noruego no establece un salario mínimo general, sino que fija pisos específicos para diversos sectores, incluida la construcción. Las tablas oficiales noruegas regulan estos valores para garantizar un marco de protección para los operarios. Los trabajadores calificados perciben cerca de 20 euros por hora, mientras que aquellos sin especialización reciben montos inferiores. Estas cifras son brutas y sufren una retención impositiva promedio del 30%, por lo cual el ingreso neto real difiere del monto nominal publicitado.

El sector de la construcción noruego emplea a 250.000 personas, aunque el crecimiento de la demanda en infraestructura supera la disponibilidad de trabajadores locales. La disparidad entre la oferta y la necesidad de mano de obra fomenta salarios competitivos para quienes poseen formación técnica. En otros oficios del rubro, los valores brutos mensuales se sitúan en 3600 euros para pintores, entre 3600 y 4600 euros para carpinteros y cerca de 4100 euros para plomeros u operadores de maquinaria.

La organización del tiempo laboral representa otro pilar del modelo noruego, donde la jornada habitual transcurre de lunes a viernes, entre las 8 y las 16 horas. González detalla que muchos contratos fijan 37,5 horas semanales. Además, las empresas pagan las horas extras con un recargo mínimo del 40% sobre la tarifa base. Existe también un sistema particular conocido como 12-9, donde el operario trabaja 12 días seguidos y descansa los nueve siguientes. Esta modalidad permite a los extranjeros acumular jornadas libres para visitar sus países de origen.

La remuneración que puede obtener un albañil en Noruega llamó mucho la atención Imagen creada con IA

La flexibilidad constituye un valor agregado en la cultura laboral escandinava, ya que algunos empleadores permiten concentrar la carga horaria de lunes a jueves para otorgar el viernes libre. Esta dinámica beneficia a los operarios que viven lejos de la obra o que deben realizar desplazamientos largos durante el fin de semana. No obstante, las autoridades y expertos sugieren cautela ante la decisión de migrar. El costo de vida en Noruega resulta elevado: la vivienda, los alimentos y el transporte consumen una porción significativa de los salarios obtenidos.

Las estadísticas de Statistics Norway muestran que el sueldo promedio en la construcción se mantiene por debajo de los 6.200 euros mencionados para los cargos directivos. La cifra citada por González funciona como una referencia para puestos de alta responsabilidad técnica. Antes de aceptar cualquier oferta, se recomienda verificar las tablas salariales vigentes en la Inspección de Trabajo noruega. Cada contrato depende del perfil individual, las condiciones de la empresa y la experiencia comprobable del candidato.

La vida en Noruega no es algo a lo que cualquier persona pueda adaptarse

La necesidad de personal especializado persiste como un rasgo estructural del mercado noruego. A pesar de los altos costos fijos y la complejidad del proceso de adaptación cultural, el país nórdico continúa como una alternativa firme para los trabajadores que buscan estabilidad y un equilibrio entre la productividad y el descanso prolongado.

La clave del éxito radica en la formación previa y en la capacidad del trabajador para integrarse a un sistema que valora la eficiencia sobre las largas jornadas tradicionales. Cada profesional debe evaluar su situación fiscal particular, ya que los impuestos impactan directamente en el poder adquisitivo final del trabajador en el extranjero.