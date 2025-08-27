Noruega ofrece trabajo a personas que hablen español con salarios de desde US$2500
El país escandinavo abrió 15.000 puestos para rubros como la construcción, educación, turismo y salud; cómo postularse
2 minutos de lectura
Noruega abrió una convocatoria para cubrir 15.000 puestos de trabajo destinados a personas que hablen español, con salarios que parten desde los US$2500 mensuales. El país escandinavo, reconocido por su alta calidad de vida, igualdad de género y desarrollo humano, lidera desde hace años el Índice de Desarrollo Humano de la ONU.
Las vacantes se ofrecen a través de Eures (Servicios Europeos de Empleo), en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) de España. Los interesados pueden acceder al portal oficial de Eures, donde es posible filtrar opciones por sector, tipo de contrato, jornada laboral y requisitos específicos, como idiomas, experiencia o nivel educativo.Entre los rubros más demandados figuran:
- Construcción: obreros y carpinteros, incluso sin experiencia (en regiones como Nordland).
- Sanidad: auxiliares de enfermería y personal para residencias de adultos mayores.
- Hotelería y turismo.
- Educación: maestros de nivel inicial.
Para postularse, los candidatos deben registrarse en la plataforma Eures, presentar un CV adaptado a los modelos noruegos, acreditar experiencia y, en caso de ser necesario, adjuntar certificados de idiomas.
Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, el salario medio anual en Noruega en 2024 fue de 63.935 euros (aproximadamente 5495 euros mensuales), una cifra que duplica el promedio de otros países europeos.
