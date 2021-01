Pampita. “Nuestra hija es el mejor regalo que soñamos para esta familia”

Dicen que están hace dos horas en la cama y no pueden salir. Desde que abrieron los ojos, Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán recuerdan exhaustivamente lo que pasó la noche anterior. Están viviendo un sueño. Se miran, se ríen, no pueden creer que ya lo anun - ciaron. Sucedió en Cancún, de nuevo con el mar Caribe como cómplice de la pareja, esta vez para dar la noticia de que agrandan la familia “gigante” que soñaron en Punta Cana, cuando se comprometieron en septiembre de 2019.

Son las diez de la mañana, saben que hay muchos familiares y amigos que viajaron especialmente a México y se hospedaron en el Gran Palladium Costa Mujeres Resort para agasajarlos en sus cum - pleaños (ella cumplió el 17; él, el 18 de enero) pero antes de salir de la suite para seguir esta semana de celebración, le dedican a ¡Hola! Argentina su primer reportaje juntos. La ocasión lo amerita.

“Ayer fue un día de mucho amor, recibimos el cariño de todos nuestros seres queridos, los que estaban acá, que eran treinta y cinco, y los que están en Argentina. Por suerte estamos con nuestros hijos [Bautista (12), Beltrán (8) y Benicio (6), por parte de “Pampita” con Benjamín Vicuña; Santino (16) y Delfina (14), de García Moritán con Milagros Brito]. Fue mucho amor junto, una fuente de energía fuerte. ¡Y hoy sigue porque es el cumple de Robert! Todavía no llegamos a contestar tantos mensajes, tenemos los Whatsapps llenos de mucho cariño.”, confiesa la modelo y conductora.

–Hicieron el anuncio en el festejo de cumpleaños de “Pampita” con un vivo de Instagram. Tras recibir tanta muestras de amor, ¿cómo amanecieron hoy?

Roberto: Lo primero que hice cuando me desperté fue tocar la panza. Después, nos abrazamos. Empezamos por nosotros, por cuidarnos y darnos amor. Nosotros siempre supimos que queríamos tener un hijo, era lo que veníamos hablando desde el primer día en que nos conocimos. Sólo era una cuestión de tiempo. Todo se dio en el momento correcto para armar una nueva familia con todos los valores con la que la queremos construir.

Carolina: A pesar de que nuestros hijos son maravillosos e hicieron que todo se diera fácil, queríamos darles tiempo a que se conocieran y se adaptaran para que todo fluyera. Sirvió que durante este tiempo. Cada uno supo ocupar su lugar en esta familia, tener sus espacios y estar en la misma sintonía para la llegada de una nueva integrante.

R: Hace poquito nos llamó la atención porque Santino y Bauti discutieron pero como hermanos y después lo resolvieron solos. Surgió entre ellos una dinámica de mucha confianza y cariño. Se aman, juegan y se cuidan como hermanos. ¡Tendrías que haber visto la cara de Beni y Beltru cuando les contamos que íbamos a tener un bebé! Tocaban la panza con tanto amor…

–¿Fueron los primeros en saber la noticia?

C: ¡No! Los más chiquitos supieron el día de mi cumpleaños. Sí tuvimos que anticiparnos con Santino, Delfi y Bauti, los tres más grandes. Había mucha información en los medios, sus amigos les preguntaban y no les íbamos a mentir a nuestros hijos.

–¿Por qué tomaron esa decisión?

C: Por consejo médico, había que esperar. Recién cumplí los tres meses. Ninguno de los chicos se dio cuenta que estaba embarazada hasta que se los dijimos. Pero fue muy fuerte todo lo de los medios porque la noticia no desaparecía, estaba ahí, latente.

–¿Ya se lo habían contado a familiares y amigos?

C: Se lo confirmamos a todos al mismo tiempo, en mi cumple. Algunos lo sospechaban pero esperamos a que se cumplieran los tres meses. Como había mucha expectativa, a muchos de los que estaban acá en México se lo anunciamos antes de decirlo públicamente.

–¿Llegó a afectarlos la presión mediática?

C: Nosotros estábamos muy contentos, éramos los que más ganas teníamos de contarlo pero sabíamos que lo mejor era esperar. Igual desde que nos casamos nos preguntan.

–Estando de vacaciones los rumores se acrecentaron, especialmente porque “Pampita” tuvo un cambio físico notable.

C: (Risas). ¿Lo decís por mis lolas? Por ahora, es el único cambio físico. Creo que fue por eso que se dieron cuenta. Todavía no tengo pancita.

La historia de amor de Pampita y Roberto fue a toda velocidad: se pusieron de novios a mediados de 2019, él le pidió casamiento a las pocas semanas y dieron el sí a los dos meses de conocerse. “De hecho nos casamos porque queríamos empezar a buscar un hijo”, dice García Moritán. Tras un año de búsqueda, celebran en Cancún la llegada de una nueva integrante a su gran familia de siete. A.Herrera de Palladium Hotel Group

“Supimos el sexo enseguida porque nos hicimos un estudio genético. Todavía no elegimos el nombre, estamos esperando alguna señal de ella” A.Herrera de Palladium Hotel Group

“Queríamos esperar a cumplir los tres meses para contar la noticia. Los primeros que lo supieron fueron nuestros hijos mayores, Santino, Delfina y Bautista. A todo el resto, se lo dijimos el día de mi cumple” A.Herrera de Palladium Hotel Group

–Roberto, ¿cómo la ves a Carolina en esta etapa tan especial?

R: En términos físicos, más linda que nunca. En lo emocional, la siento más conectada con todo, está sonriente, atenta y cariñosa.

–¿Siempre fueron así de románticos o se potenciaron mutuamente?

C: Yo siempre soñé con una familia gigante. Y por eso soy muy de la casa. Para mí, el mejor lugar del mundo es estar con los chicos y con Robert. Siempre el hogar fue mi cable a tierra. También es cierto que con Robert somos muy parecidos: demostrativos, cariñosos y nos encanta estar con los chicos, a quienes les tenemos una paciencia infinita. Tenemos muchas cosas en común y nos da risa ser un espejo del otro. Estamos los dos en la misma porque yo me levanto a la madrugada cuando alguno de los chicos tuvo una pesadilla y Robert se levanta para ir a buscar a Delfina o Santino a alguna fiesta. Vivimos eso con alegría y ver en el otro que lo vibra igual, está buenísimo.

–Volvamos al embarazo, ¿cuándo se enteraron que iban a ser padres? ¿Coincidió con la mudanza de la casa de Barrio Parque al edificio en Palermo Chico?

C: Fue en noviembre, unas semanas después de mudarnos. Puede ser que haya coincidido, no lo sé. No te enterás que estas embarazada enseguida.

R: Cuando nos enteramos del embarazo fue con muchísima alegría, ¡espectacular! Fue un cierre de año increíble. Único, diría yo.

–Caro, ¿tuviste síntomas?

C: Sí, pero poco. Algunas náuseas.

R: ¡No tuvo antojos! Estoy esperando para ir corriendo a comprar algo.

C: Todavía no hay eso, amor (Risas).

R: El otro día me decías que en cualquier momento ibas a tener. Desde entonces, estoy a la espera.

–Tiraron la bomba del embarazo y a la par, el sexo del bebé.

C: Así ya no hay más misterio…

–¿El test de embarazo se lo hicieron juntos?

C: Nos hicimos varios tests en el año porque desde que nos casarnos no dejamos de buscar.

R: De hecho nos casamos porque queríamos empezar a buscar.

C: Claro, desde el 22 de noviembre la búsqueda era parte de la rutina. (Risas). Pero también hay algo biológico en la mujer que entre que se deja de cuidar se tardan un par de meses hasta que el cuerpo se acomoda. Por eso tampoco fue tan rápido.

–¿En algún momento, por la pandemia, decidieron interrumpir la búsqueda?

C: ¡No! Nunca.

R: Nadie iba a parar este sueño. Ni el Covid.

–¿Cómo es que estando de apenas tres meses ya saben el sexo?

C: Nos hicimos un estudio genético para quedarnos tranquilos de que estaba todo bien y el estudio venía con el resultado de que era una mujer. Yo no sabía que te develaban el sexo.

–Por protocolo de Covid, ¿hay algún recaudo que deban tomar?

C: Nada, aún. Y todavía no me hice ecografía, será volvamos a Buenos Aires.

–¿Ya tienen nombres?

C: Yo ni empezaría a hablar de eso, todavía. El último mes, puede que adelante algo. Pero decidimos que no vamos a hacer encuestas con familiares, hijos ni nada.

R: Ni siquiera será algo que vamos a decidir nosotros. Queremos que ella sola se ponga un nombre. Va a aparecer, lo va a decidir de alguna manera, lo tenemos claro.

El día del cumpleaños de Pampita la fiesta fue publicada. Para el festejo de Robert, las sorpresas fueron más íntimas. “A la noche, Delfina le va a cantar ‘Yellow’, de Coldplay, y él va a morir de amor porque ella es una dulce y canta increíble”, reveló Pampita.a en México A.Herrera de Palladium Hotel Group

Carolina y Roberto se llevan tres años y un día de diferencia. Ella cumple el 17 y él, el 18 de enero. Él dice que antes de conocer a su mujer, nunca festejaba. “Estás aprendiendo lo bueno”, le dice ella. ¿Cuáles fueron sus tres deseos? Roberto confesó: “Tengo todo lo que siempre soñé. ¡No deseo más nada! Que la beba nazca sana y sea feliz”. Carolina, mientras tanto, fue más clásica: “Yo fui a los tres pedidos más comunes, no los quiero quemar pero ya sabrán. Con eso sabemos que más o menos vamos a andar bien” A.Herrera de Palladium Hotel Group

Producción periodística: Jacqueline Isola

Estilismo: Mechi Ugarte

Maquillaje: Estefanía Novillo, para Estudio Novillo con productos L’Oréal Paris

Peinado: Zacarías Guedes

Agradecimientos: Agencia Muse Management, Ceferina, Pampita Home, La Bikinería Tulum y Cipitria