Paul Dirac, Nobel de Física: “Dios es un matemático de muy alto nivel y utilizó matemáticas avanzadas para construir el universo”

Paul Dirac fue un físico teórico y matemático británico que contribuyó al desarrollo de la mecánica cuántica y la electrónica cuántica. Durante su carrera logró diferentes reconocimientos en el campo científico a nivel internacional, como el Premio Nobel de Física en 1933 por el descubrimiento de nuevas formas productivas de la teoría atómica. En uno de sus artículos más famosos, el experto plasmó una frase que quedó para la posteridad: “Dios es un matemático de muy alto nivel; utilizó matemáticas muy avanzadas para construir el universo”.

En mayo de 1963, Dirac publicó su teoría: La evolución de la imagen de la naturaleza. En ese postulado hizo referencia al descubrimiento de la ecuación de Schrödinger. Si bien se sabe que Schrödinger fue el primero en formular una ecuación de onda relativista (ahora conocida como la ecuación de Klein-Gordon), donde se comprende que la materia se describe mediante ondas y se utiliza la relación energía-momento relativista, el británico la mejoró.

Dirac usó a Dios como símbolo de su ecuación para comprender el origen del universo (Fuente: Pexels)

Además, en ese artículo, Dirac argumentaba que las leyes fundamentales de la física no solo son precisas, sino que poseen una profunda elegancia y belleza matemática. Para el físico, si una ecuación no encajaba del todo con un experimento puntual, pero era matemáticamente bella, era más probable que la ecuación fuera correcta y el experimento defectuoso.

Para el físico británico el universo es perfecto porque fue creado por una fuerza de tales características (Fuente: Pexels)

De allí que surgió esta famosa frase, donde Dirac no estaba expresando una creencia teológica o religiosa tradicional. En su juventud (particularmente en la Conferencia Solvay de 1927), era conocido entre sus colegas por su ateísmo militante y racionalista, que incluso llevó a Wolfgang Pauli a bromear diciendo: “No hay Dios y Dirac es su profeta”. Al utilizar la palabra “Dios” en 1963, lo hizo de forma metafórica (similar a Albert Einstein) para personificar el orden matemático intrínseco y la simetría subyacente del cosmos.

De este modo, el físico británico aplicó la figura de Dios en su teoría para hacerla cercana a la gente y que se entienda la equivalencia y el poder de su mensaje. Emplear una figura divina sirvió como un símbolo para nombrar la armonía, la simetría y la coherencia matemática que sostienen la existencia del universo.