Paula, empleada doméstica en España: “En mi país era auxiliar contable y tuve que aprender a limpiar pisos para sobrevivir”

La historia de Paula Álvarez se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, donde miles de usuarios encontraron un reflejo de las dificultades que atraviesan los migrantes al abandonar sus trayectorias profesionales para establecerse en Europa. A sus 24 años, la joven decidió dejar atrás su vida en Colombia, donde se desempeñaba como auxiliar contable, para radicarse en España. Sin embargo, la llegada al nuevo país trajo consigo una realidad laboral inesperada. “Pasé de ser auxiliar contable en Colombia a limpiar pisos para sobrevivir”, relató Álvarez a través de su cuenta de TikTok (@soypaualvarez), con lo que subrayó que su transición no solo implicó un cambio de país, sino una transformación completa de su identidad y sus habilidades cotidianas.

Antes de emigrar, Paula vivía con sus abuelos, quienes se encargaban del mantenimiento del hogar. La joven admite que en aquel entonces su involucramiento en las tareas domésticas era mínimo. “Era la mimada de la casa, no sabía ni fritar un huevo”, confesó en su relato, al recordar que su abuela solía evitar que ella realizara cualquier tipo de labor en la vivienda.

Esta falta de experiencia previa hizo que el choque cultural y personal fuera más intenso. “Me tocó aprender a limpiar; el que ha emigrado sabe que una se tiene que volver lo que nunca ha sido”, enfatizó sobre el proceso de adaptación que le permitió, incluso, descubrir un gusto personal por la cocina.

Paula Álvarez optó por dejar su vida en Colombia y empezar de cero en España Instagram (@soypau.alvarez)

La decisión de emigrar no respondió únicamente a una necesidad económica, sino a una búsqueda de independencia y al deseo de salir de su zona de confort. A pesar de contar con un empleo estable en su país de origen, Álvarez sentía que no encajaba en su entorno y se negaba a proyectarse en un trabajo en una oficina durante las siguientes décadas. Con una maleta de diez kilos, apenas dos jeans y cuatro blusas, llegó a España hace tres años junto a su pareja.

Para conseguir sus primeros ingresos, recurrió a plataformas digitales como Wallapop y Milanuncios, además de apoyarse en la red de contactos personales. “Obligatorio no es tener contacto de alguien para llegar, pero yo sí lo recomiendo; al menos así podrían ayudar un poco a conseguir trabajo en un inicio”, aclaró ante las dudas de sus seguidores.

Paula mostró cómo es un día normal en su vida en España

La experiencia de Álvarez no es un hecho aislado, sino que según datos del Instituto Nacional de Estadística, el sector doméstico en España cuenta con más de medio millón de trabajadores, de los cuales cerca del 45% son extranjeros y más del 95% son mujeres. Para muchas de ellas, este rubro se convierte en el primer eslabón laboral ante la falta de reconocimiento de títulos o experiencias previas. No obstante, la joven mantiene una visión optimista sobre su futuro a pesar de la precariedad actual.

“Estoy completamente orgullosa de mí misma. No se piensen que me quiero quedar toda la vida trabajando en limpiezas”, afirmó. Su objetivo final es retomar su carrera y, eventualmente, concretar un proyecto empresarial propio. “Soy una soñadora despierta, eso es lo que me mantiene en pie”, sentenció la joven, quien define su presente laboral como una etapa necesaria de aprendizaje mientras trabaja para alcanzar sus metas a largo plazo.