El Gobierno informó que expulsó a 14 mil extranjeros en los últimos seis meses

El gobierno de Javier Milei expulsó a 14.000 extranjeros en los últimos seis meses. La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva lo anunció a través de un video en redes sociales.

Según detalló la funcionaria, entre los deportados figuran personas con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales o habían intentado ingresar al país sin cumplir la normativa nacional vigente.

“El extranjero que no cumple las reglas, no entra. Y si entra, se va. Una reforma migratoria para cuidar a los ciudadanos”, expresó la ministra en sus redes.

El gobierno expulsó a 14 mil extranjeros en los últimos seis meses

Y amplió en el video: “Argentina está abierta para quienes quieren trabajar, invertir, respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen no tienen lugar. Orden migratorio y seguridad nacional para hacer a Argentina grande de nuevo”, expresó la ministra en el video.

El anuncio sigue a un reporte migratorio de la cartera de Seguridad documentado meses atrás. A fines de enero, Monteoliva informó que en solo dos meses casi 5.000 extranjeros habían sido expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados.

“Diciembre, 2400 extranjeros y en lo que va de enero, 2300”, había precisado la funcionaria en un video difundido por la cartera a través de redes sociales. También había señalado que la política se basa en un criterio central: “Los extranjeros que tengan antecedentes, que cometieron delitos o que intenten entrar de manera ilegal quedan afuera”.

Ese mismo día la Policía Federal Argentina (PFA) realizó un operativo en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, donde detectó a 16 ciudadanos extranjeros que residían en forma irregular en el país. Durante la inspección, los efectivos identificaron a 458 personas; 369 eran extranjeras. Como consecuencia, se labraron actas de Declaración Migratoria y otras tres contra responsables de comercios que tenían empleados en situación irregular.

Los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Seguridad muestran un escenario de controles migratorios más estrictos, con un volumen elevado de inadmisiones y expulsiones.

Endurecimiento de las fronteras del país

Entrevistada por José Del Rio en Comunidad de Negocios (LN+) el mes pasado, Monteoliva, informó que desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, el Gobierno reforzó las defensas del país y aseguró que los niveles de seguridad permanecen en el rango más alto.

Por este motivo, la ministra evaluó como crucial el trabajo en los pasos fronterizos de todo el país y explicó las distintos mecanismos que está llevando a cabo su cartera para mitigar eventuales peligros.

En ese sentido, destacó la importancia del trabajo articulado con Brasil y Paraguay en la Triple Frontera, y adelantó que se está trabajando en la conformación de un segundo comando tripartito integrado por la Argentina, Bolivia y Chile.