Paulina Cocina no se llama Paulina y sus seguidores no lo pueden creer

Se llama Carolina. El verdadero nombre de Paulina Cocina es Carolina y sus seguidores aún están en shock. Para ser específicos, se llama Carolina Puga. Ya se sabía que tenía un nombre artístico, pero ¿Paulina no es real? Nadie lo hubiera sospechado.

"Es súper inocente. Lo hice porque cuando yo empecé estaba haciendo un doctorado, y cuando vos mandas para una beca, lo primero que hace quien lo recibe es googlear tu nombre, entonces yo no quería aparecer haciendo p... en Youtube", contó Carolina en una entrevista con Julio Leiva para Filo News.

La youtuber de cocina contó que su nombre artístico es el resultado de un anagrama del verdadero. Paulina G. Roca (así es el nombre artístico completo) es el resultado de reordenar las sílabas de Carolina Puga.

" Era joda y quedó", confesó Carolina entre risas y agregó: "Al principio cuando Paulina Cocina empezó a ser popular, dije 'que pena, quedé con otro nombre', pero después me copó, no es algo que le oculte a nadie, no lo digo porque me parece confuso".

¿Y cómo te llaman tus hijos?, preguntó Leiva. "Mamá", respondió ella, contundente.

Paulina comenzó a producir contenido para redes en 2008, mientras cursaba un doctorado en Barcelona Crédito: Paulina Cocina

Paulina Cocina es una de las principales youtubers gastronómicas del mundo hispano. Carismática y espontánea, sus videos en Youtube tienen cientos de miles de visualizaciones y su canal tiene cerca de dos millones de suscriptores. Además, produce contenido para Instagram, donde tiene más de 880 mil seguidores.

Tras la revelación de su nombre, sus seguidores expresaron su sorpresa en Twitter y algunos publicaron una perlita: una publicación en la página web de Paulina Cocina, en la cual se refiere a Carolina Puga, como si fuera otra persona. "Para ahondar en este tema podés leer 'Chocotorta y migraciones', de Carolina Puga, una socióloga especializada en temas migratorios", escribió la influencer en clave humorística.