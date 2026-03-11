En una casa construida en etapas, un alto en la obra le dio lugar a un proyecto con mucho futuro

La arquitecta María Quattordio lideró este proyecto en Don Torcuato e hizo rendir al máximo presupuesto y los metros disponibles

“Desde afuera, nadie se da cuenta de que la casa no está terminada”, cuenta la arquitecta María Quattordio, quien estuvo al frente del proyecto y construcción de esta vivienda en Don Torcuato. Los pedidos de los dueños de casa eran claros: una planta baja flexible y usable, el mejor jardín posible y tres dormitorios como base. Lo cierto es que los metros eran algo ajustados, igual que el presupuesto disponible.

Hicimos un basamento compacto que dejara el mejor jardín posible, con una importante moldura superior para los m2 de dormitorio que pudieran ir costeando. ” — Arq. María Quattordio

Entrada de adoquines de hormigón trabados. Portón hecho a medida por Estudio Cuis. Gentileza Arq. María Quattordio

Estratégico

Los propietarios sabían cómo querían la planta baja. Más allá de eso, la orientación sur del lote disparó una decisión importante: necesitaban abrirla lo máximo posible en todas sus caras. “Armamos un patio de acceso que permitiera hacer el hall vidriado, pero manteniendo la privacidad gracias al pulmón que quedaba desde la calle”, cuenta la arquitecta.

La 'Obra Nro. 30' (Mundo Apología) lleva la firma de la dueña de casa. Para separar el ingreso del living montaron una estructura de listones de kiri (Estudio Cuis). Gentileza Arq. María Quattordio

La mirada sensible y estética de Cuqui Wegner, dueña de casa y de Mundo Apología, funcionó a la par del trabajo estructural de la arquitecta. Así, cada ambiente fue equipado con elementos de corte artesanal.

Lámpara de techo (Bless Home). Sillones (Goral Deco). Apoyados en el frente del hogar, objetos de cerámica (Mangata Home). Consolas de kiri (Estudio Cuis). Gentileza Arq. María Quattordio

A continuación del living –con una carpintería de vidrio repartido como límite– armaron una sala de TV. Gentileza Arq. María Quattordio

Antes abogada, ahora artista: en este lugar, la dueña de casa puso en marcha una nueva faceta profesional, que plasmó en cada ambiente.

Compacta

Sin pasillos y con transiciones simples, el proyecto aprovechó cada centímetro disponible. “Dudábamos si cerrar la cocina o no, porque necesitábamos que la luz siguiera fluyendo; al mismo tiempo, buscábamos cierto límite”, cuenta María Quattordio. La solución: una carpintería de vidrio repartido y hierro pintado de blanco.

Cerramiento hecho a medida por el Estudio. El piso es de porcelanato 'Antico Ivory' de 60x120 (Vite). Gentileza Arq. María Quattordio

La cocina tiene doble acceso: uno desde el hall de entrada, y otro desde el sector social.

Lámparas de techo de cerámica perforada (Este Loco Corazón), elegidas por la dueña de casa. Gentileza Arq. María Quattordio

“Querían una gran isla, pero había que cuidar que eso no comprimiera demasiado el comedor. En este proyecto, todas las proporciones fueron muy estudiadas”.

Los frentes del mueble de cocina y la isla son de melamina 'Roble Nebrasca Natural' (Egger). Vaso (Mangata Home) para contener los utensilios. Alzada de cerámicos blancos (Carabath). Gentileza Arq. María Quattordio

El piso exterior es porcelanato 'Antico Lightgrey' de 60x120 (Vite). Las puertas del sector de parrilla, en principio blancas, fueron pintadas de verde por la dueña de casa. Gentileza Arq. María Quattordio

El toilette es el único ambiente de la casa con paredes grises, tono también elegido para la bacha, y que acompaña muy bien al kiri.

Estantes de kiri macizo (Estudio Cuis). Gentileza Arq. María Quattordio

Escaleras arriba

Para contener la escalera hicieron un frente de madera de kiri (Carpintería JS). Gentileza Arq. María Quattordio

Lámparas de techo (Marne). Sobre el escritorio (Carpintería JS), cuadros apoyados (Mundo Apología). El mueble de kiri (Estudio Cuis) es similar a los del living; el mismo proveedor hizo las puertas del placar. Gentileza Arq. María Quattordio

El dormitorio principal quedó terminado y absolutamente equipado, pero están pendientes el baño en suite y el vestidor.

Acolchado (Teodolina Deco). Lámparas de techo (Imperio Efe). Cuadro (Mundo Apología). Gentileza Arq. María Quattordio

En la planta alta, además de las tres habitaciones, construyeron un baño completo. Vanitory a medida (Estudio Cuis), obra de Mundo Apología. Gentileza Arq. María Quattordio

Oportunidades

A medida que avanzaba la obra, se fueron acomodando las cuentas y los ahorros, y vieron que podían llegar a la volumetría máxima completa, aunque no a hacer todo el interior. Entonces, si bien por fuera la casa parece terminada, hay un tercio de la planta alta que está sin terminar, el sector de la suite.

Esto, que fue una necesidad por costos y números, podría haber quedado vacío hasta rearmar las cuentas. Pero dueña de casa supo ver una oportunidad: allí funciona hoy su atelier @mundoapología, en donde tiñe, pinta y enmarca cada obra.

Este sector de la casa quedó revocada y con las instalaciones sanitarias, eléctricas y de climatización listas. Por ahora, funciona como taller. Gentileza Arq. María Quattordio

Lienzos y tintes naturales listos para el trabajo Gentileza Arq. María Quattordio

Al montar todos los volúmenes y hacer las terminaciones exteriores, no se percibe que hay una parte sin los interiores terminados.