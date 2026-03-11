En una casa construida en etapas, un alto en la obra le dio lugar a un proyecto con mucho futuro

La arquitecta María Quattordio lideró este proyecto en Don Torcuato e hizo rendir al máximo presupuesto y los metros disponibles
“Desde afuera, nadie se da cuenta de que la casa no está terminada”, cuenta la arquitecta María Quattordio, quien estuvo al frente del proyecto y construcción de esta vivienda en Don Torcuato. Los pedidos de los dueños de casa eran claros: una planta baja flexible y usable, el mejor jardín posible y tres dormitorios como base. Lo cierto es que los metros eran algo ajustados, igual que el presupuesto disponible.
Hicimos un basamento compacto que dejara el mejor jardín posible, con una importante moldura superior para los m2 de dormitorio que pudieran ir costeando. ”
— Arq. María Quattordio
Estratégico
Los propietarios sabían cómo querían la planta baja. Más allá de eso, la orientación sur del lote disparó una decisión importante: necesitaban abrirla lo máximo posible en todas sus caras. “Armamos un patio de acceso que permitiera hacer el hall vidriado, pero manteniendo la privacidad gracias al pulmón que quedaba desde la calle”, cuenta la arquitecta.
La mirada sensible y estética de Cuqui Wegner, dueña de casa y de Mundo Apología, funcionó a la par del trabajo estructural de la arquitecta. Así, cada ambiente fue equipado con elementos de corte artesanal.
Antes abogada, ahora artista: en este lugar, la dueña de casa puso en marcha una nueva faceta profesional, que plasmó en cada ambiente.
Compacta
Sin pasillos y con transiciones simples, el proyecto aprovechó cada centímetro disponible. “Dudábamos si cerrar la cocina o no, porque necesitábamos que la luz siguiera fluyendo; al mismo tiempo, buscábamos cierto límite”, cuenta María Quattordio. La solución: una carpintería de vidrio repartido y hierro pintado de blanco.
La cocina tiene doble acceso: uno desde el hall de entrada, y otro desde el sector social.
“Querían una gran isla, pero había que cuidar que eso no comprimiera demasiado el comedor. En este proyecto, todas las proporciones fueron muy estudiadas”.
El toilette es el único ambiente de la casa con paredes grises, tono también elegido para la bacha, y que acompaña muy bien al kiri.
Escaleras arriba
El dormitorio principal quedó terminado y absolutamente equipado, pero están pendientes el baño en suite y el vestidor.
Oportunidades
A medida que avanzaba la obra, se fueron acomodando las cuentas y los ahorros, y vieron que podían llegar a la volumetría máxima completa, aunque no a hacer todo el interior. Entonces, si bien por fuera la casa parece terminada, hay un tercio de la planta alta que está sin terminar, el sector de la suite.
Esto, que fue una necesidad por costos y números, podría haber quedado vacío hasta rearmar las cuentas. Pero dueña de casa supo ver una oportunidad: allí funciona hoy su atelier @mundoapología, en donde tiñe, pinta y enmarca cada obra.
Al montar todos los volúmenes y hacer las terminaciones exteriores, no se percibe que hay una parte sin los interiores terminados.
